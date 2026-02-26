EQS-News: Baader Bank mit Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Baader Bank mit Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr



26.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Baader Bank mit Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr

Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen.

Die Baader Bank steigert das Ergebnis vor Steuern im Konzern in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 81 % auf EUR 72,9 Mio.

Die Gesamterträge im abgelaufenen Geschäftsjahr belaufen sich auf EUR 320,2 Mio. und steigen gegenüber 2024 um 29 %.

Die Eigenkapitalrendite nach Steuern erhöht sich auf Konzernebene auf 26,8 %.

Auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 steigert die Baader Bank im abgeschlossenen Geschäftsjahr das Ergebnis vor Steuern auf insgesamt EUR 72,9 Mio. im Konzern (2024: EUR 40,2 Mio.). Für 2025 liegt das Konzernergebnis nach Steuern bei EUR 50,7 Mio. (2024: EUR 23,5 Mio.) und das Ergebnis je Aktie nach Steuern bei EUR 1,04 (2024: EUR 0,48).

Die im Jahresverlauf 2025 im Vergleich zum Vorjahr volatilere Grundstimmung im Börsenumfeld wirkte sich grundsätzlich positiv auf das Kapitalmarkt- und Wertpapierhandelsgeschäft der Baader Bank im abgeschlossenen Geschäftsjahr aus. 2025 war geprägt von Zolldrohungen, einer Gold - und Silber-Rally, KI-Wachstumspotenzialen, politischen Unruhen und globalen Krisenherden – während gleichzeitig eine Vielzahl von Aktienindizes im Jahresverlauf (trotzdem) neue Allzeithöchststände erreichten. Die Marktvolatilität zeigte über das vergangene Geschäftsjahr hinweg phasenweise deutliche Ausschläge nach oben. Eine deutliche Volatilitätsspitze, gemessen am CBOE Volatility Index, wurde mit dem dritthöchsten Wert seit über zwanzig Jahren am 8. April 2025 erreicht.

Die hohen Volumina an den globalen Börsen und die Steigerung der Orderzahlen insbesondere am Handelsplatz gettex, sowie die Gewinnung von Marktanteilen, wirken sich über das Gesamtjahr 2025 hinweg deutlich positiv auf das Ergebnis aus Handelsgeschäft aus, welches sich gegenüber dem Vorjahr auf EUR 131,3 Mio. nahezu verdoppelt hat (2024: EUR 66,7 Mio.). Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft beläuft sich auf EUR 113,3 Mio. (Vorjahr: EUR 102,3 Mio.) und verzeichnet damit ebenfalls ein spürbares Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis aus Zinsgeschäft ist demgegenüber mit EUR 45,4 Mio. im Jahresvergleich leicht rückläufig (2024: EUR 48,5 Mio.), was im Wesentlichen auf rückläufige Kundeneinlagen und ein leicht gesunkenes Zinsniveau zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse liegen mit EUR 12,5 Mio. auf einem leicht erhöhten Niveau (2024: EUR 11,5 Mio.).

Diese deutlich positive Ertragsentwicklung spiegelt sich in einer neuerlichen Steigerung der Gesamterträge im Geschäftsjahr 2025 um 29 % auf EUR 320,2 Mio. wider (2024: EUR 247,7 Mio.). Demgegenüber sind die Gesamtaufwendungen im vergangenen Geschäftsjahr um lediglich 19 % auf EUR 247,3 Mio. angestiegen (2024: EUR 207,5 Mio.). Haupttreiber des Anstiegs sind die Personalaufwendungen, die unter Berücksichtigung variabler Vergütungsbestandteile und gestiegenem Personalgerüst auf EUR 116,8 Mio. ansteigen (2024: EUR 92,2 Mio.). Per 31.12.2025 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 678 (2024: 631). Ferner steigt der Sachaufwand auf EUR 112,9 Mio. vor allem aufgrund von Investitionen im IT-Bereich (2024: EUR 97,5 Mio.). Der Vorsorgeaufwand bleibt demgegenüber mit EUR 17,7 Mio. nahezu unverändert (2024: EUR 17,8 Mio.) und enthält die planmäßigen Zuführungen i.H.v. EUR 13,5 Mio. zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ (2024: EUR 11,8 Mio.). Die Eigenkapitalrendite nach Steuern konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gesteigert werden und liegt mit 26,8 % deutlich über dem Vorjahreswert von 14 %.

Starkes Wachstum mit langfristigen Partnern im B2B2C-Geschäft

Aufgrund der De-Migration eines Kooperationspartner zum Ende des Jahres 2025 sinkt im Jahresvergleich die Anzahl von Kunden und betreutem Kundenvolumen um rund ein Drittel. Lässt man den De-Migrationseffekt unberücksichtigt, wächst die Anzahl der Kunden und das betreute Kundenvolumen mit bestehenden Kooperationspartnern im Geschäftsjahr 2025 mit 33 % (Anzahl der Kunden) bzw. 38 % (betreutes Kundenvolumen) nach wie vor deutlich.

Insgesamt konnten damit die Effekte der De-Migration durch das konstante Neukundenwachstum mit bestehenden und neuen Kooperationspartnern in diesem Geschäftsfeld merklich kompensiert und das Wachstum mit bestehenden Kooperationspartnern weiter fortgesetzt werden.

So konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kooperationspartnerschaften und Vermögensverwalterkunden, wie z.B. MyMarkets und JoeBroker, an die Plattform der Baader Bank angebunden werden. Auch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit NAO konnte durch die Sicherstellung der Skalierbarkeit im Handling von Privat Market Fonds (ELTIFS) vorangetrieben werden.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern erweitert die Baader Bank stetig das Produktportfolio, um Kunden innovative und marktgerechte Lösungen zu bieten, wie zum Beispiel den 24/7-Krypto-Handel, den Anleihe-Handel, die Nutzung von Zins- und Währungskonten und die Verlängerung von Handelszeiten, wie zuletzt auch die Verlängerung der Handelszeiten auf samstags von 14-19 Uhr im außerbörslichen Handel.

Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen im Rahmen des B2B2C-Kooperationsgeschäfts erfährt im abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Anstieg von etwa 50 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Verlauf des Geschäftsjahres legt die Baader Bank ihren Fokus auf die Vermarktungsinitiative für das Handelsangebot unter der Marke ‚Baader Trading‘. Neben der Steigerung der Markenbekanntheit und der Etablierung digitaler Kanäle wie vor allem der Kurswebsite www.baadertrading.de, steht dabei die kontinuierliche Optimierung des Handelsangebots in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Handelspartnern im Mittelpunkt. Dazu zählen auch die jüngsten Angebote rund um den Wochenendhandel und ein Event für Privatanleger, die Baader Trading Days, die am 25. und 26. Oktober 2025 stattgefunden haben.

Solide Eigenkapitalbasis

Die Bilanzsumme der Baader Bank geht bedingt durch die De-Migration eines Kooperationspartners und dem damit verbunden Rückgang der Kundeneinlagen im Berichtszeitraum auf EUR 3,2 Mrd. zurück (31.12.2024: EUR 4,8 Mrd.). Dieser Effekt konnte nur teilweise durch Neukundengewinnung kompensiert werden.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisentwicklung konnte das Eigenkapital auf EUR 232,9 Mio. gesteigert werden (31.12.2024: EUR 189,4 Mio.). Die abgeleitete regulatorische Gesamtkapitalquote für die Baader Bank AG beträgt per 31.12.2025 20,93 %. Darüber hinaus beträgt die Gesamtkapitalquote in der aufsichtsrechtlich relevanten Institutsgruppe per 31.12.2025 22,29 %.

Mit dieser soliden Kapitalbasis verfügt die Baader Bank über ausreichende Kapazitäten, um gezielt in weiteres Wachstum zu investieren und regulatorische Kapitalanforderungen zu erfüllen.

¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.

Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 2025

vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

1.1.-31-12.2025

in Mio. € 2025 2024 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 45,4 48,5 -3,1 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 113,3 102,3 11,0 Ergebnis aus Handelsgeschäft 131,3 66,7 64,6 Umsatzerlöse 12,5 11,5 1,0 Sonstige Erträge 17,6 18,6 -1,0 Gesamterträge 320,2 247,7 72,5 Personalaufwand 116,8 92,2 24,6 Sachaufwand 112,9 97,5 15,4 Vorsorgeaufwand 17,7 17,8 -0,2 Gesamtaufwendungen 247,3 207,5 39,8 Ergebnis vor Steuern (EBT) 72,9 40,2 32,7 Steuern 22,3 16,6 5,7 Minderheiten -0,2 0,0 -0,2 Konzernergebnis 50,7 23,5 27,2 Ergebnis je Aktie in EUR 1,04 0,48 0,56 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 26,8 14,2 12,6

per Stichtag 31.12.2025 31.12.2024 Delta Bilanzsumme in Mio. € 3.235 4.825 -1.590 Eigenkapital in Mio. € 232,9 189,4 43,5 Gesamtkapitalquote in % 22,29 22,21 -

Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.