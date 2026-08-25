Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
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25.08.2026 07:30:04
EQS-News: Baader Bank und DJE verlängern strategische Partnerschaft
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Baader Bank und DJE verlängern strategische Partnerschaft
Die Baader Bank bleibt langfristig depotführende Bank und Infrastrukturpartner der digitalen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Die bestehende Zusammenarbeit ist zuletzt um mehrere Jahre verlängert worden. Im Zuge der Verlängerung wurde das Angebot der DJE Kapital AG für Privatanleger zu vergünstigten Konditionen neu aufgestellt.
Vor fast zehn Jahren starteten die beiden Unternehmen mit einem gemeinsamen Konzept für die digitale Vermögensverwaltung der DJE mit Direktinvestitionen in Aktien und Anleihen für Kunden. Dieses gemeinsame Erfolgsmodell entwickelten beide Partner seitdem kontinuierlich weiter und bauten es aus. Im Rahmen der Kooperationsverlängerung haben beide Partner die gemeinsame Zusammenarbeit in der digitalen Vermögensverwaltung zukunftsfähig aufgestellt und arbeiten an strategischen Weiterentwicklungen. Zudem konnten die Depotbankgebühren für Kunden der digitalen Vermögensverwaltung von DJE deutlich gesenkt werden.
„Wir freuen uns sehr darüber, weiterhin einen starken Partner an unserer Seite zu wissen. So können wir auch künftig für unsere Kunden aktiv, zielgerichtet global in Aktien und Anleihen investieren – und das zu einem nun noch besseren Preis“, betont Klaus Pfaller, Leiter von DJE Vermögen (digital).
Die Baader Bank verfügt über umfangreiche Expertise im Depot- und Handelsgeschäft und arbeitet mit einer Vielzahl großer Vermögensverwalter- und Neobroker-Partner langfristig zusammen. Im Zuge des Kooperationspartner-geschäfts optimiert die Baader Bank gemeinsam mit ihren Partnern konsequent das Produkt- und Handelsangebot unter der Marke Baader Trading. Im Zuge dessen ist u.a. für den Start des Altersvorsorgedepots ab 2027 eine Ausweitung des Dienstleistungsangebots – auch mit Vermögensverwaltern – vorgesehen. Partner profitieren dann von der Infrastruktur und den Prozessen der Baader Bank. Damit setzt die Baader Bank mit ihren bestehenden und auch neuen B2B-Partnern konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum.
„Unsere Kooperationspartnerschaft besteht seit inzwischen fast zehn Jahren und beruht auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Erfahrungswerten. Wir freuen uns DJE Vermögen (digital) als Kooperationspartner in der Zukunft weiter auf unserer Plattform zu begleiten, Weiterentwicklung zu ermöglichen und die gemeinsame Wachstumsstory fortzusetzen“, so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Weitere Termine:
12.09.2026 Börsentag Düsseldorf
21.-24.09.2026 Baader Investment Conference
25.-26.09.2026 Finance ‘26 (Frankfurt am Main)
Über die Baader Bank AG:
25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2387894
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2387894 25.08.2026 CET/CEST
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