Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
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23.09.2026 07:30:04
EQS-News: Baader Bank und RoboMarkets starten Zusammenarbeit
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Baader Bank und RoboMarkets starten Zusammenarbeit
Die Baader Bank erweitert ihr B2B2C-Partnernetzwerk im Depot- und Handelsgeschäft und kooperiert ab dem 1. Oktober 2026 mit RoboMarkets Deutschland GmbH, einem in Frankfurt am Main ansässigen und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierten Wertpapierinstitut.
RoboMarkets bietet privaten Anlegern Aktien und ETFs zum Handel an, mit Zugang zu Aktienmärkten in Europa und den USA, sowie digitale Lösungen für eine effiziente und transparente Wertpapierabwicklung. Als ein wesentlicher Handelsplatz fungiert gettex, die elektronische Handelsplattform der Börse München. RoboMarkets bietet in Zukunft zudem ein Angebot für das sogenannte Follower-Trading – eine Form des Copy-Tradings, bei dem Kunden die Trades ausgewählter Signalgeber automatisch auf dem eigenen Depot nachbilden lassen können, an. Das 2016 gegründete Unternehmen wurde von Branchenexperten mehrfach ausgezeichnet zuletzt mit dem Business Innovator Preis von Diind.
Zur Kooperation betont Michael Puschmann, Geschäftsführer von RoboMarkets: „Die Baader Bank überzeugt mit ihrer langjährigen Expertise im Konto- und Depotgeschäft sowie im Wertpapierhandel. Mit diesem Partner an unserer Seite können wir unseren Kunden modernes Trading anbieten, und zwar ohne Depot- und mit niedrigen Trading-Gebühren.“
Die Baader Bank verfügt über eine seit 1983 gewachsene Expertise im Wertpapierhandel und Depotgeschäft und arbeitet mit einer Vielzahl marktführender und -relevanter Neobroker und Vermögensverwalter in langfristiger Partnerschaft zusammen. Im Zuge des Kooperationspartnergeschäfts optimiert die Baader Bank gemeinsam mit ihren Partnern konsequent das Produkt- und Handelsangebot unter der Marke Baader Trading. Die Partner profitieren von der umfassenden Infrastruktur und den stabilen Prozessen der Baader Bank. Mit ihren Kooperationen setzt die Baader Bank gemeinsam mit ihren bestehenden wie auch mit neuen B2B-Partnern konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RoboMarkets und die damit verbundenen Möglichkeiten. Die hauseigene Handelsplattform von RoboMarkets verbindet moderne Technologie mit leistungsstarken Tools für die technische Analyse und eröffnet Anlegern vielfältige Möglichkeiten, Marktentwicklungen fundiert zu analysieren und ihre Handelsentscheidungen darauf aufzubauen. Hinter unserer Kooperation steht somit auch der Anspruch, mehr Menschen aktiv zu befähigen, sich mit ihrer privaten Geldanlage und ihrer finanziellen Vorsorge auseinandersetzen“, so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Über die Baader Bank AG:
23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2403108
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2403108 23.09.2026 CET/CEST
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