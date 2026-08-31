Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
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31.08.2026 07:30:03
EQS-News: Baader Bank Updates Guidance for the 2026 Financial Year
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Key word(s): Change in Forecast
Baader Bank Updates Guidance for the 2026 Financial Year
For the current 2026 financial year, the Management Board of Baader Bank has revised its guidance for earnings before taxes in light of recent market developments.
For further information and media inquiries:
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Next dates:
About Baader Bank AG
Baader Bank is one of the leading European partners for investment and banking services. Trading and banking are combined using a single powerful platform that offers a unique set-up and optimum access to the capital market using a secure, automated and scalable approach. As a full-service bank with its headquarters in Unter-schleissheim near Munich, Baader Bank AG employs around 700 staff members and operates in Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services and Research Services. The Baader Trading brand unites the trading activities and services of Baader Bank.
31.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Germany
|Phone:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2390660
|End of News
|EQS News Service
|
2390660 31.08.2026 CET/CEST
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30.07.26
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30.07.26
|EQS-News: Baader Bank delivers consistent half-year Group earnings, driven by diversified growth (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Baader Bank AG
|6,72
|1,20%