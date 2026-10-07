EQS-News: Baader Trading Days 2026 bringen Finanzwissen und Börsenexpertise nach München

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Baader Trading Days 2026 bringen Finanzwissen und Börsenexpertise nach München



07.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Baader Trading Days 2026 bringen Finanzwissen und Börsenexpertise nach München

Am 17. und 18. Oktober 2026 lädt die Baader Bank zur zweiten Ausgabe der Baader Trading Days in das Munich Urban Colab in München ein. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an alle Privatanlegerinnen und Privatanleger und verbindet aktuelles Finanzwissen, konkrete Einblicke in den Wertpapierhandel und den persönlichen Austausch mit renommierten Expertinnen und Experten.

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 mit rund 2.000 Gästen gehen die Baader Trading Days in die nächste Runde. An zwei Veranstaltungstagen erhalten Besucherinnen und Besucher praxisnahe Orientierung zu Geldanlage, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Trading. Das Programm greift zugleich die Aspekte auf, die das Marktgeschehen derzeit prägen – von Technologie und künstlicher Intelligenz über Zinsen und Geopolitik bis hin zu Handelszeiten, Liquidität und Marktpsychologie.

„Mit den Baader Trading Days schaffen wir einen Ort, an dem Privatanleger Finanzwissen aus erster Hand erhalten, Zusammenhänge besser einordnen und mit Fachleuten direkt ins Gespräch kommen können. Unser Anspruch ist es, den Zugang zum Kapitalmarkt verständlich, praxisnah und unabhängig vom individuellen Wissensstand zu gestalten“, betont Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Bekannte Stimmen und ein breites Themenspektrum

Zu den Programmhighlights zählen Vorträge von Markus Koch mit einem direkten Blick auf die Wall Street, von Börsenjournalistin Anja Kohl zur Einordnung wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen sowie von Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, zur Bedeutung von Aktien in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld. Weitere Impulse geben unter anderem Prof. Dr. Thomas Jäger, Niklas Schwab, bekannt als Hedgefondshenning, Franca Lehfeldt, Patrick Dewayne und Deniz Aytekin.

Ergänzend zu den Vorträgen bieten Aussteller Raum für persönliche Gespräche und individuelle Fragen. Erstmals sind auch klassische Vermögensverwalter als Aussteller vertreten. Damit richtet sich das Angebot gleichermaßen an erfahrene Anlegerinnen und Anleger, Börsenclubs, Studierende und Menschen, die sich erstmals intensiver mit Wertpapieren und langfristigem Vermögensaufbau beschäftigen.

Zweite Ausgabe im Munich Urban Colab

Die Baader Trading Days finden am Samstag, 17. Oktober 2026, von 9:30 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober 2026, von 10:00 bis 17:30 Uhr im Munich Urban Colab, Freddie-Mercury-Straße 5, 80797 München, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Für die zweite Ausgabe bietet die neue Location noch mehr Raum für Austausch, fundierte Gespräche und Finanzwissen.

Das vollständige Programm und die kostenfreie Anmeldung sind unter www.baadertrading.de verfügbar.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication



T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de



Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

www.baaderbank.de

www.baadertrading.de



Weitere Termine:

10.10.2026 Börsentag Berlin

17.+.18.10.2026 Baader Trading Days (München)

24.10.2026 Börsentag Nürnberg

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.