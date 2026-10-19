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19.10.2026 07:30:04

EQS-News: Baader Trading Days 2026 stoßen auf große Resonanz

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Baader Trading Days 2026 stoßen auf große Resonanz

19.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baader Trading Days 2026 stoßen auf große Resonanz

Die Baader Bank zieht ein positives Fazit der zweiten Baader Trading Days, die am vergangenen Wochenende in München stattfanden. Mehr als zwanzig ausgewählte Kooperationspartner präsentierten ihre Broker-Angebote und vermittelten rund 2.500 Besucherinnen und Besuchern Einblicke in Geldanlage und Wertpapierhandel.

Ein umfangreiches Vortragsprogramm mit renommierten Expertinnen und Experten aus der Finanzbranche, aus Wissenschaft, Medien und Sport vermittelte praxisnahes Trading-Know-how und Finanzwissen aus erster Hand. Zu den Speakern gehörten unter anderem Wallstreet-Experte Markus Koch, Finanzjournalist Tim Schäfer, Kapitalmarkt- und Börsenkommentator Robert Halver, ARD-Börsenexpertin Anja Kohl, Meme-Influencer Hedgefondshenning, Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Jäger, Bestseller-Autorin Franca Lehfeldt und der „Börsenpunk“ Jochen Kauper. Ein besonderes Highlight war an beiden Veranstaltungstagen das abschließende Experten-Panel, u. a. mit Baader-Bank-Gründer Uto Baader.

„Der große Zuspruch zu den Baader Trading Days zeigt, wie wichtig fundiertes Finanzwissen für Privatanlegerinnen und Privatanleger ist. Mit dieser Initiative, ein modernes Finanzevent in München anzubieten, schaffen wir Raum für Information und persönlichen Austausch und stärken unsere Rolle als Handelsplatz und Plattform für unsere Partner“, sagt Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. „Wir verfolgen damit auch unsere Mission einer wachsenden Aktienkultur in Deutschland.“

Im Rahmen der Veranstaltung gab die Baader Bank bekannt, den Ausbau ihres Handelsangebots (‚Baader Trading‘) konsequent fortzusetzen: Nach einer Verlängerung der Handelszeiten von 7.30 bis 23 Uhr im letzten Jahr werden diese nun zum ersten Quartal 2027 an fünf Wochentagen auf 23 Stunden (Montag bis Freitag: 00:00 Uhr bis 23:00Uhr) erweitert. Der zusätzliche, außerbörsliche Samstagshandel bleibt weiterhin in unveränderter Form bestehen.

Mit dem Handelsangebot unter der Marke ‚Baader Trading‘ und der erfolgreichen Fortsetzung der Baader Trading Days verbindet die Baader Bank technologische Leistungsfähigkeit mit einem konsequenten Engagement für die Finanzbildung. Die Baader Trading Days sollen auch künftig wieder stattfinden und Privatanlegerinnen und Privatanleger dabei unterstützen, informierte Anlage- und Handelsentscheidungen zu treffen.

 

 

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

 

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication


T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de

Weitere Termine:
 

24.10.2026  Börsentag Nürnberg

21.11.2026  Börsentag Hamburg

23.11.2026   Deutsches Eigenkapitalforum

 

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

 

 


19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1044
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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