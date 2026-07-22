Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
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22.07.2026 07:26:34
EQS-News: BaFin-Prüfung betrifft Bilanzierung der Pentixapharm-Abspaltung im Konzernabschluss 2024 – möglicher Gewinn aus aufgegebenem Geschäftsbereich ohne Auswirkung auf operative Kennzahlen
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EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Berlin, 22. Juli 2026. Die Eckert & Ziegler SE informiert über die Einleitung einer Anlasskontrolle des Konzernabschlusses 2024 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die BaFin überprüft, inwieweit Beherrschungsverhältnisse der Eckert & Ziegler SE einer im Rahmen der Abspaltung der Pentixapharm AG im Oktober 2024 erfolgten erfolgsneutralen Ausbuchung der Vermögenswerte und Schulden der Pentixapharm AG entgegenstanden, und stattdessen eine erfolgswirksame Erfassung hätte erfolgen müssen. Dies hätte zum Ausweis eines zusätzlichen Gewinns aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im Konzernabschluss 2024 geführt, ohne weitere Kennzahlen oder die Folgejahre zu betreffen. Wir stehen hierzu in engem und konstruktivem Austausch mit der BaFin.
22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200EUDABLUKXCKG48
|EQS News ID:
|2369628
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369628 22.07.2026 CET/CEST
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