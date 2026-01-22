EQS-News: BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 25 Basispunkte auf 2,50%

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 25 Basispunkte auf 2,50%



22.01.2026 / 14:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 25 Basispunkte auf 2,50%

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat flatexDEGIRO mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die flatexDEGIRO SE-Gruppe um 25 Basispunkte von 2,75 Prozent auf 2,50 Prozent reduziert.

Die SREP-Eigenmittelanforderung der flatexDEGIRO Bank SE bleiben unverändert bei 1,25 Prozent.

Medienkontakt:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 90 Mrd. € und hat für seine Kunden 2025 mehr als 75 Mio. Wertpapiertransaktionen abgewickelt.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.