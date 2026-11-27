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BaFin veröffentlicht Feststellungen zum Konzernabschluss 2023 der Hypoport SE – Keine Auswirkungen auf die operative Geschäftsentwicklung



27.11.2026 / 09:18 CET/CEST

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Pressemitteilung

BaFin veröffentlicht Feststellungen zum Konzernabschluss 2023 der Hypoport SE – Keine Auswirkungen auf die operative Geschäftsentwicklung

Berlin, 27. November 2026: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute im Rahmen einer nicht anlassbezogenen Stichproben-Bilanzprüfung Feststellungen zum Konzernabschluss der Hypoport SE zum 31. Dezember 2023 veröffentlicht. Die Feststellungen betreffen ausschließlich einzelne Bilanzierungs- und Ausweisfragen im Konzernabschluss 2023.



Bewertung einer Kaufpreisverbindlichkeit aus einer Akquisition

Eine der Feststellungen betrifft die Bewertung einer bedingten Kaufpreisverbindlichkeit im Konzernabschluss 2023. Diese Verbindlichkeit von 20 Mio. Euro hätte nach Ansicht der BaFin bereits im Konzernabschluss 2022 zum beizulegenden Zeitwert und damit um min. 10 Mio. Euro niedriger bewertet müssen. Dadurch wurde das EBIT im Geschäftsjahr 2023 um mindestens 10 Mio. Euro zu hoch und im Geschäftsjahr 2022 um 10 Mio. Euro zu niedrig ausgewiesen. Kumuliert über beide Geschäftsjahre betrachtet verändern sich Konzernergebnis und Eigenkapital nicht.



Weitere Feststellungen ohne Ergebniseffekt

Die übrigen vier Feststellungen betreffen den Ausweis einzelner Posten sowie Angaben im Konzernanhang. Sie haben keine Auswirkung auf EBIT, Konzernergebnis und Eigenkapital der Hypoport-Gruppe. Zu den Feststellungen des Bruttoausweis von Umsatzerlösen und Provisionsaufwendungen bei einem Tochterunternehmen sowie den gesonderten Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten in drei Tochterunternehmen wurden von Hypoport bereits aus eigener Initiative entsprechenden Korrekturen im Konzernabschluss 2024 vorgenommen.

Hypoport hat während des gesamten Verfahrens eng und konstruktiv mit der BaFin zusammengearbeitet. Ein Bußgeld seitens der BaFin wurde nicht verhängt.

Die Feststellungen der BaFin haben zudem keinerlei Auswirkungen auf die aktuellen finanziellen Kennzahlen, die Vermögenslage oder die laufende operative Performance von Hypoport.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de



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