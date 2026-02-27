EQS-News: Bajaj Mobility AG: 100%-ige Tochter KTM AG stärkt mit erfolgreicher Refinanzierung ihre finanzielle Basis und setzt klaren Wachstumskurs

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

Bajaj Mobility AG: 100%-ige Tochter KTM AG stärkt mit erfolgreicher Refinanzierung ihre finanzielle Basis und setzt klaren Wachstumskurs



Corporate News

Mattighofen, 27. Februar 2026

Bajaj Mobility AG: 100%-ige Tochter KTM AG stärkt mit erfolgreicher Refinanzierung ihre finanzielle Basis und setzt klaren Wachstumskurs

Die Bajaj Mobility AG gibt bekannt, dass die Refinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaft KTM AG erfolgreich abgeschlossen wurde. Grundlage dafür ist ein neu unterzeichneter Kreditvertrag über EUR 550 Millionen mit einem internationalen Bankenkonsortium bestehend aus J.P. Morgan SE, HSBC, DBS Bank Limited und MUFG Bank Ltd. Der Kredit ist unbesichert, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und weist einen Gesamtfinanzierungskosten (EURIBOR + Aufschlag) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich auf.

Mit dem neuen Kredit wird das im Rahmen der Sanierung 2025 gewährte Darlehen der Bajaj Auto International Holdings B.V. in Höhe von EUR 450 Millionen vollständig abgelöst. Damit ist die finanzielle Basis der KTM AG langfristig gestärkt.

Die Refinanzierung erfolgt in einer Phase, in der das operative Geschäft der KTM AG deutliche Zeichen der Erholung gezeigt hat. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr 2025 entwickelte sich das zweite Halbjahr 2025 sehr positiv: Die globalen Retail-Verkäufe stiegen um rund 60 % im Vergleich zu H1 2025, während die Wholesale-Auslieferungen im Einklang mit der Nachfrage stabilisiert wurden, und die Lagerbestände um über 100.000 Einheiten reduziert werden konnten.

Auch im Motorsport setzte die Gruppe ihre Erfolgsserie fort. Nach dem Rekordjahr 2025 mit insgesamt 29 Meistertiteln – dem erfolgreichsten Motorsportjahr in der Unternehmensgeschichte – knüpfte die KTM AG 2026 nahtlos an: Sie gewann unter anderem die Rally Dakar und sicherte weitere Weltmeistertitel im Motocross und Enduro. Diese Erfolge unterstreichen eindrucksvoll die technologische Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und weltweite Strahlkraft der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS.

CEO Gottfried Neumeister: „Die erfolgreiche Refinanzierung zeigt das klare Vertrauen der internationalen Banken in die Zukunft der KTM AG. Ein unbesicherter Kredit in dieser Größenordnung ist ein außergewöhnlich starkes Signal und gibt uns Stabilität, Flexibilität und Momentum für die kommenden Jahre.“



Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei und Dreirad Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen und Offroad Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

