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26.03.2026 06:00:54

EQS-News: Bajaj Mobility AG bestätigt Umsatz und Ergebnis für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis
Bajaj Mobility AG bestätigt Umsatz und Ergebnis für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

26.03.2026 / 06:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange            

 
Mattighofen, 26. März 2026

  

Bajaj Mobility AG bestätigt Umsatz und Ergebnis für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

 

Bajaj Mobility AG bestätigt die am 29. Jänner 2026 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025:

  • Starke Erholung im HJ2 2025: Retail-Verkäufe steigen um rund 60 % gegenüber HJ1
  • Sanierungsgewinn: EUR 1.193 Mio.
  • Umsatz: EUR 1,009 Mrd. | Absatz: 209.704 Einheiten
  • EBITDA: EUR 874 Mio. | EBIT: EUR 748 Mio. | Net Profit: EUR 590 Mio.
  • Eigenkapitalquote steigt auf 24,3 % (Eigenkapital: EUR 385 Mio.)
  • Nettoverschuldung deutlich reduziert auf EUR 798 Mio.
  • Lagerbestände um 101.153 Einheiten abgebaut – von 248.580 auf 147.427 Fahrzeuge
  • 29 Motorsport-Meistertitel – erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte

Der Jahresfinanzbericht 2025 und der Geschäftsbericht 2025, inklusive der nichtfinanziellen Erklärung, und der Corporate Governance-Bericht 2025 sind ab heute auf der Website der Gesellschaft www.bajajmobility.com unter folgendem Link abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen.

 

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI


26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2298022

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2298022  26.03.2026 CET/CEST

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