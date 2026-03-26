Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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26.03.2026 06:00:54
EQS-News: Bajaj Mobility AG bestätigt Umsatz und Ergebnis für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
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EQS-News: Bajaj Mobility AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis
Corporate News
Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
Bajaj Mobility AG bestätigt Umsatz und Ergebnis für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Bajaj Mobility AG bestätigt die am 29. Jänner 2026 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025:
Der Jahresfinanzbericht 2025 und der Geschäftsbericht 2025, inklusive der nichtfinanziellen Erklärung, und der Corporate Governance-Bericht 2025 sind ab heute auf der Website der Gesellschaft www.bajajmobility.com unter folgendem Link abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen.
Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Dipl.-Ök. Stephanie Kniep
Tel: +43 664 2896931
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Website: https://www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7742-6000
|Fax:
|+43 (0)7742-6000300
|E-Mail:
|ir@bajajmobility.com
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2298022
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298022 26.03.2026 CET/CEST
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