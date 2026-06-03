EQS-News: Bajaj Mobility AG für ihre 100%-ige Tochter KTM AG: Christof Lischka verstärkt den Vorstand der KTM AG als Chief Technology and Product Officer

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Bajaj Mobility AG für ihre 100%-ige Tochter KTM AG: Christof Lischka verstärkt den Vorstand der KTM AG als Chief Technology and Product Officer



03.06.2026 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Bajaj Mobility AG für ihre 100%-ige Tochter KTM AG: Christof Lischka verstärkt den Vorstand der KTM AG als Chief Technology and Product Officer

Mattighofen, 03. Juni 2026

Im Zuge der strategischen Neuaufstellung verstärkt die KTM AG ihre Führungsriege mit einer weiteren Schlüsselbesetzung: Christof Lischka übernimmt ab 1. Oktober 2026 die Position des Chief Technology and Product Officer (CTPO) der KTM AG.

Er wird zukünftig die Gesamtverantwortung für die Forschung- und Fahrzeugentwicklung (F&E) übernehmen, und wird maßgeblich dazu beitragen, die technologische Führungsrolle der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS auch für kommende Fahrzeuggenerationen nachhaltig zu sichern. Darüber hinaus wird er die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios vorantreiben und sicherstellen, dass höchste Qualitätsstandards konsequent eingehalten und weiter ausgebaut werden.

Ein Karriereweg durch die gesamte Fahrzeugentwicklung

Christof Lischka bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung mit. Innerhalb der BMW Group verantwortete er Führungsaufgaben in den Bereichen Fahrwerk, Fahrdynamik, Bremssysteme, Gesamtfahrzeugintegration und Entwicklungsstrategie. In den vergangenen sechs Jahren war er Vice President Development bei BMW Motorrad und hat die gesamte Motorrad-Entwicklung geleitet.

CEO Gottfried Neumeister erklärt: „Christof Lischka vereint genau das, was unser Unternehmen auszeichnet: tiefe technische Expertise, strategischen Weitblick und eine echte Leidenschaft für Motorräder. Er versteht Entwicklung nicht nur aus der Managementperspektive, sondern auch aus der Sicht des Fahrers – und genau diese Perspektive wird auch seine Arbeit bei KTM prägen. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu bekommen.“

Technikverständnis aus der Fahrerperspektive

Neben seiner technischen Expertise bringt Lischka eine persönliche Leidenschaft mit: Der Branchenexperte ist selbst passionierter Offroad-Fahrer und fährt privat bereits seit vielen Jahren KTM – ein klares Bekenntnis zur Marke auch abseits seiner zukünftigen Rolle. Als Motocross- und Rallye-Racer kennt er die Anforderungen an Material, Fahrdynamik, Ergonomie und Belastbarkeit aus eigener Erfahrung. Zu seinen Rennsporterfolgen zählen die Roof of Africa, die Abu Dhabi Desert Challenge sowie ein Höhenrekord am Nevado Ojos del Salado in Chile.

„KTM ist eine Marke, bei der Innovation, Motorsport und Emotion eng zusammengehören. Genau das macht diese Aufgabe für mich besonders spannend. Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit den Teams in Mattighofen Produkte zu entwickeln, die technologisch auf höchstem Niveau sind, auf der Straße und im Gelände überzeugen und unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern,“ so Christof Lischka, zukünftiger Chief Technology and Product Officer der KTM AG.

Die Berufung von Lischka steht für einen Anspruch, der bei KTM seit jeher im Mittelpunkt steht: Motorräder zu bauen, die in ihrer Klasse die Besten sind – technologisch, fahrdynamisch und qualitativ. Im Zuge der strategischen Neuaufstellung rücken Qualität und Zuverlässigkeit noch stärker in den Mittelpunkt. Was auf der Rennstrecke erprobt wird, fließt direkt in die Serienprodukte ein. Damit setzt die KTM AG ein klares Signal, dass der Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen, auch künftig konsequent gelebt wird.

Der Vorstand der KTM AG ist mit Christof Lischka nun vollständig und fachlich breit aufgestellt: Gottfried Neumeister (CEO), Petra Preining (CFO), Stephan Reiff (CCO) und Christof Lischka (CTPO) bilden gemeinsam ein Führungsteam, das alle zentralen Kompetenzen abdeckt. Die börsennotierte Bajaj Mobility AG als Muttergesellschaft wird weiterhin von ihren beiden Vorständen - Gottfried Neumeister und Petra Preining - geführt.

Für weitere Informationen

Pressearbeit

Dr. Sabine Schnabel

Tel: +43 664 8878 9390

E-Mail: sabine.schnabel@bsh-advisors.com