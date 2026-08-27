Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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27.08.2026 07:03:43
EQS-News: Bajaj Mobility AG: Starke Erholung im Q2-Jahresvergleich: Positives EBIT und deutlich verbesserte EBITDA-Marge von 8,7 %
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EQS-News: Bajaj Mobility AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis
Corporate News
Mattighofen, 27. August 2026
Die Bajaj Mobility AG hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Die Bajaj Mobility AG hat den im ersten Quartal eingeschlagenen Kurs im zweiten Quartal 2026 nicht nur fortgesetzt, sondern deutlich beschleunigt: Nach dem positiven EBITDA im ersten Quartal erzielte die Gruppe erstmals seit Abschluss der insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahren wieder ein positives EBIT in Q2/26. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verbesserte sich das EBIT auf EUR 1,3 Mio. (Q2/25 bereinigt um den Sanierungsgewinn: EUR -164,7 Mio.). Auch die EBITDA-Marge legte deutlich zu und erreichte 8,7 % im Q2/26.
Der Großteil der Margenverbesserung konnte durch gesteigerte Umsätze erreicht werden. Erfreulich ist, dass rund ein Viertel durch die Reduktion der Overheadkosten erzielt wurde. Die Verbesserung der Kostenbasis ist unter anderem auf die im ersten Quartal 2026 eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen. Diese umfassten einen Abbau von rund 500 Stellen, überwiegend im Angestelltenbereich und im mittleren Management, sowie organisatorische Straffungen. In Summe konnten die Overhead-Kosten im zweiten Quartal 2026 im Vorjahresvergleich um EUR 56,9 Mio. gesenkt werden.
Die weltweiten Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler wurden seit Jahresbeginn in Summe um weitere 10.190 Stück reduziert und somit auf ein stabiles Niveau gebracht.
CEO Gottfried Neumeister: „Das erste Quartal hat gezeigt, dass die Wende da ist – das Zweite, dass die Richtung stimmt. Diese Zahlen sind kein Zufall, kein Glück. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen: Teams in Mattighofen und weltweit, die in einem harten Jahr mit vollem Einsatz an der Zukunft des Unternehmens gearbeitet haben. Mit der Unterstützung unserer Händler haben wir das Vertrauen der Kunden zurückgewonnen. Durch unsere neuen Modelle und Motorsporterfolge sind wir für eine erfolgreiche Zukunft gut positioniert.“
Highlights Q2/26:
Anhaltend starke Nachfrage erhöht Umsatz und Absatz
Der Vergleich mit dem Vorjahresquartal zeigt eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung: während der Motorrad-Absatz um 71,0 % gestiegen ist, konnte der Motorrad-Umsatz um 117,5 % gesteigert und somit mehr als verdoppelt werden.
Im zweiten Quartal 2026 wurden 48.672 Motorräder verkauft (VJ: 28.471 Motorräder). Zusätzlich erzielte Bajaj über Direktverkäufe in Indien einen Motorrad-Absatz von 28.387 Einheiten. Umsatz- und Absatzwachstum sind ein Beweis für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden.
Die Produktoffensive der Gruppe prägte das gesamte erste Halbjahr 2026: Bereits schon im ersten Quartal präsentierte KTM acht neue Modelle, darunter die KTM 990 RC R TRACK, die KTM 890 SMT, die KTM 890 ADVENTURE RALLY sowie die 125–390 DUKE-Baureihe. Im zweiten Quartal folgten unter anderem die neue KTM 1390 SUPER DUKE RR, die limitierte KTM 1390 SUPER DUKE RR TRACK und die von den Rally-Erfolgen inspirierte KTM 450 RALLY REPLICA; zusätzlich wurden die Enduro- und Motocross-Baureihen für das Modelljahr 2027 umfassend überarbeitet. Husqvarna Motorcycles erneuerte außerdem ihr Motocross-Portfolio mit neuen TC- und FC-Modellen.
Die sportlichen Erfolge unterstreichen die strategische Bedeutung des Motorsports als Entwicklungsplattform für seriennahe Technologien und als globaler Marken- und Imagefaktor.
Die seit über 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit dem Hauptpartner Red Bull wird durch eine mehrjährige Vertragsverlängerung fortgesetzt. Zudem gelang es, die Sportwetten-Plattform Interwetten.news für eine mehrjährige Partnerschaft für die MotoGP zu gewinnen. Für 2027 stehen mit Álex Márquez und Fabio Di Giannantonio zwei Zugänge für das KTM-Werksteam fest. Erfreulich ist außerdem, dass unter Günther Steiner die Zusammenarbeit mit Tech3 verlängert wurde.
Die 100 %-ige Tochtergesellschaft KTM AG hat ihren Vorstand in der ersten Jahreshälfte 2026 gezielt verstärkt. Zum 1. April 2026 übernahm Stephan Reiff als Chief Commercial Officer die Verantwortung für Marketing und Vertrieb. Im Juni 2026 wurde die Bestellung von Christof Lischka bekanntgegeben: Der langjährige Vice President Development von BMW Motorrad folgt zum 1. Oktober 2026 als Chief Technology and Product Officer der KTM AG und verantwortet Forschung, Fahrzeugentwicklung und Produktportfolio. Damit bündelt die KTM AG zentrale Steuerungsfunktionen in einem klar strukturierten Vorstand. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat der KTM AG durch Abhinav Bindra um ein weiteres unabhängiges Mitglied verstärkt.
Die börsennotierte Muttergesellschaft Bajaj Mobility AG führen weiterhin Gottfried Neumeister und Petra Preining. In der ordentlichen Hauptversammlung am 24. April 2026 wurde zudem der Aufsichtsrat mit Rechtsanwalt Ewald Oberhammer von vier auf fünf Mitglieder aufgestockt.
Ausblick 2026: Profitabilität und Innovation im Fokus
Für die zweite Jahreshälfte 2026 liegt der Schwerpunkt auf der weiteren Stabilisierung der Profitabilität. Portfolio-Bereinigung, Effizienzsteigerungen und eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios stehen im Mittelpunkt. Das Management verfolgt die geopolitischen Unsicherheiten kontinuierlich und trifft entsprechende Maßnahmen, um Minderlieferungen von Komponenten und in der Folge Produktionsverschiebungen bestmöglich zu verhindern.
Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Mag. Christoph Brennsteiner, MBA
Tel: +43 676 7912567
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Website: https://www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI
1 Der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7742-6000
|Fax:
|+43 (0)7742-6000300
|E-Mail:
|ir@bajajmobility.com
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|5299008TBI1EUJJSWP89
|EQS News ID:
|2389358
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2389358 27.08.2026 CET/CEST
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