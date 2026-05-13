EQS-News: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q1 2026

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Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q1 2026



13.05.2026 / 06:48 CET/CEST

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Corporate News



Zwischenbericht Q1 2026 der Bajaj Mobility AG:

Deutliches Umsatzwachstum auf EUR 331,3 Mio.

Motorradabsatz mehr als verdoppelt

Erfolgreicher Motorsport-Saisonauftakt

Mattighofen, 13. Mai 2026

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) startete erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026. Das erste Quartal zeigte eine deutliche operative Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal: Der Absatz von Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zog kräftig an, die Restrukturierungsmaßnahmen griffen spürbar und hatten daher positive Effekte auf die wichtigsten Kennzahlen.

Highlights Q1 2026:

Deutliches Umsatzwachstum: EUR 331,3 Mio. (+70,2% vs. Q1/25)

Motorrad-Absatz[1]: Steigerung um +125,1% auf 40.332 Einheiten

Motorrad-Umsatz stieg sogar um +151,6% auf EUR 272,4 Mio.

Positives EBITDA: EUR 5,5 Mio. (EUR -55,8 Mio. vs. Q1/25)

EBIT um EUR 65,5 Mio. verbessert (+71,5% vs. Q1/25)

Eigenkapital: EUR 350,7 Mio. | Eigenkapitalquote: 22,2%

Erfolgreiche Refinanzierung KTM AG: EUR 550 Mio.

Weltweite Lagerbestände weiter konsequent reduziert

Starke Nachfrage und verbesserte Ertragslage bestätigen den Restrukturierungskurs

Die Absatzentwicklung im ersten Quartal 2026 unterstrich die starke Nachfrage nach Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Insgesamt stieg der Motorrad-Absatz von 17.915 auf 40.332 Motorräder (+125,1% vs. Q1/25). Der Motorrad-Umsatz, konnte gegenüber dem ersten Quartal 2025 von EUR 108,3 Mio. auf EUR 272,4 Mio. mehr als verdoppelt werden (+151,6% vs. Q1/25).

Parallel dazu wurde die Restrukturierung konsequent fortgeführt. Die klare Fokussierung auf das Motorradgeschäft und die Reduktion organisatorischer Komplexität haben zu einer nachhaltigen Kostensenkung geführt. Die weltweiten Lagerbestände konnten weiter abgebaut werden. Der Konzernumsatz stieg um +70,2% auf EUR 331,3 Mio. In den Umsatzerlösen des ersten Quartals 2026 sind auch EUR 1,0 Mio. (vs. Q1/25: EUR 26,8 Mio.) aus dem Abverkauf von Restbeständen des Fahrrad-Segments enthalten.

Neben der positiven Umsatzentwicklung wirkten sich auch die konsequenten Sanierungsmaßnahmen signifikant auf das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit aus. Im Vorjahresvergleich verbesserte sich das EBIT um EUR 65,5 Mio. von EUR -91,6 Mio. auf EUR -26,1 Mio. (+71,5%). Das EBITDA ist mit EUR 5,5 Mio. positiv (vs. Q1/25: EUR -55,8 Mio.). Das Eigenkapital belief sich zum 31. März 2026 auf EUR 350,7 Mio. Die Eigenkapitalquote betrug 22,2%.

Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen – finanzielle Basis gestärkt

Ein zentraler Meilenstein des ersten Quartals 2026: Die KTM AG schloss im Februar 2026 erfolgreich eine Refinanzierung in Höhe von EUR 550 Mio. ab. Der unbesicherte Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren und sehr günstigen Konditionen wurde von einem internationalen Bankenkonsortium bestehend aus J.P. Morgan SE, HSBC, DBS Bank Limited und MUFG Bank Ltd. bereitgestellt. Die Transaktion ermöglichte die vollständige Rückzahlung des Restrukturierungskredits der Bajaj Auto International Holdings B.V. in Höhe von rund EUR 473 Mio. (inkl. Payment-in-Kind) und stärkt die finanzielle Basis und Flexibilität der Gruppe erheblich.

CFO Petra Preining: „Der deutliche Anstieg beim Motorradumsatz und das positive EBITDA belegen, dass unsere operative Neuausrichtung greift. Gleichzeitig haben wir mit der Refinanzierung unsere finanzielle Stabilität nachhaltig gestärkt und die Basis für profitables Wachstum geschaffen.“

Organisationsstruktur gestrafft – gezielte Führungsverstärkung der KTM AG

Im Zuge der Restrukturierung wurden weitere Maßnahmen zur Straffung von Strukturen ergriffen, um die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Im ersten Quartal 2026 wurde ein Personalabbau von 500 Beschäftigten eingeleitet, der überwiegend den Angestelltenbereich sowie das mittlere Management betrifft. Dieser soll bis zum Q3 2026 abgeschlossen sein. Die Maßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und den Sozialpartnern erarbeitet, um eine sozialverträgliche Umsetzung sicherzustellen.

Gleichzeitig verstärkt die KTM AG gezielt ihr Management: Zum 1. April 2026 übernahm Stephan Reiff die Position des Chief Commercial Officer und verantwortet die Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit dem Ziel, die kommerzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Mit Wirkung zum 4. Mai 2026 übernahm Klaus Allisat die Position des Vice President Sales Europe, Johann von Balluseck jene des Vice President Sales Rest of World. Mit diesen Besetzungen setzt das Unternehmen ein klares Signal für die konsequente Weiterentwicklung in seinen internationalen Kernmärkten.

Start in die Motorsportsaison 2026 unterstreicht globale Wettbewerbsstärke

Die Erfolge im Motorsport setzen sich auch 2026 eindrucksvoll fort und unterstreichen die technologische Führungsposition der Gruppe:

Luciano Benavides gewann mit Red Bull KTM Factory Racing die Rallye Dakar 2026 – KTMs 21. Dakar-Titel

gewann mit Red Bull KTM Factory Racing die Rallye Dakar 2026 – KTMs 21. Dakar-Titel Billy Bolt krönte sich zum sechsten Mal in Folge zum SuperEnduro-Weltmeister für Husqvarna Factory Racing

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führt die MXGP-Weltmeisterschaft an Simon Längenfelder und Sacha Coenen liegen in Doppelführung der MX2-Meisterschaft

Ausblick 2026:

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der konsequenten Fortsetzung der Restrukturierung und der Steigerung der Profitabilität. Die Effizienzsteigerungen werden fortgeführt und dabei steht eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios im Mittelpunkt.

CEO Gottfried Neumeister:

„Das erste Quartal 2026 markiert einen spürbaren Wendepunkt für unser Unternehmen. Die positive Resonanz auf unsere neuen Modelle kombiniert mit konsequent umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen zeigt, dass wir die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Jetzt gilt es, diesen Schwung zu nutzen, unsere Effizienz weiter zu steigern und nachhaltig Profitabilität zu sichern.“

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

Für weitere Informationen

Investor Relations

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

[1] Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS