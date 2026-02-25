EQS-News: Bardahl wählt Intershop als zentrale Lösung für globale B2B-Commerce-Aktivitäten

EQS-News: INTERSHOP Communications AG / Schlagwort(e): Vertrag

Bardahl wählt Intershop als zentrale Lösung für globale B2B-Commerce-Aktivitäten



25.02.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





international tätiges Industrieunternehmen ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine skalierbare Plattform, um Wachstum und digitale Transformation zu ermöglichen

schrittweiser Rollout, beginnend mit Bardahl Industrie – anschließend Ausweitung auf zentrale Geschäftsbereiche wie Automotive, Marine und Heavy Duty

Fokus auf kundenspezifische B2B-Prozesse, ERP-zentrierte Architektur und Punchout-Integration

Jena, 25. Februar 2026 – Bardahl hat die Intershop Commications AG als Technologielieferanten für seine neue globale B2B-Commerce-Plattform ausgewählt. Das international tätige Industrieunternehmen betreibt derzeit mehrere E-Commerce-Systeme, die sich in den einzelnen Tochtergesellschaften unabhängig voneinander entwickelt haben. Mit Intershop wird Bardahl diese fragmentierten Systeme konsolidieren, um Prozesse zu standardisieren, Governance-Strukturen zu stärken und langfristiges internationales Wachstum zu unterstützen.

Die neue Commerce-Plattform wird in die ERP-zentrierte IT-Landschaft von Bardahl integriert. Produkt- und Vertriebsdaten verbleiben dabei in den führenden Enterprise-Systemen, während gleichzeitig durchgängige digitale Commerce-Prozesse ermöglicht werden. Darüber hinaus plant Bardahl, die erweiterten Punchout-Funktionen sowie das Customer Engagement Center von Intershop zu nutzen, um Beschaffungssysteme von Kunden effizient anzubinden und komplexe B2B-Vertriebsprozesse zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung von Bestellabläufen sowie auf der Umsetzung kundenspezifischer Preis- und Katalogstrukturen über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg.

„Dieses Replatforming-Projekt verdeutlicht die wachsende Nachfrage industrieller Unternehmen nach leistungsfähigen und skalierbaren B2B-Commerce-Lösungen, die den Anforderungen des globalen Wettbewerbs nachhaltig gerecht werden”, sagt Markus Drännert, CEO von Intershop. „Die heterogene Systemlandschaft von Bardahl erfordert eine starke Governance, eine nahtlose ERP-Integration sowie flexible Rollout-Strategien – genau in diesen Bereichen spielt Intershop seine Stärken aus.“

Florentin Guillemin, Chief Information Officer von Bardahl, ergänzt: „Unsere digitalen Systeme haben sich über die Jahre hinweg in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Märkten unabhängig voneinander entwickelt. Mit Intershop führen wir diese Strukturen zusammen und schaffen die Voraussetzungen, um effizienter zu arbeiten, Prozesse international besser aufeinander abzustimmen und unseren B2B-Kunden ein konsistentes Erlebnis zu bieten. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt, um die Zusammenarbeit in unserem Unternehmen zu stärken und weiteres nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.“



Schrittweise Einführung in internationalen Geschäftsbereichen

Die Implementierung erfolgt in mehreren Phasen. Zunächst wird Bardahl Industrie auf die neue Plattform migriert und damit eine stabile Basis geschaffen. Anschließend wird die Lösung schrittweise auf weitere Geschäftsbereiche ausgerollt, darunter Automotive, Marine, Agro, Motorcycle und Powersports, Heavy Duty, Racing sowie Maintenance Solutions.

Dieses Vorgehen ermöglicht es Bardahl, das Plattformkonzept zunächst zu erproben und weiterzuentwickeln, bevor es unternehmensweit Anwendung findet. So wird die Skalierbarkeit sichergestellt und zugleich den spezifischen Anforderungen der einzelnen Geschäftsbereiche Rechnung getragen.

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Intershop-Implementierungspartner Elosi umgesetzt, dessen Expertise in komplexen B2B-Umgebungen bereits im Auswahlprozess der Plattform eine wichtige Rolle spielte.

„Mit dieser Digitalisierungsinitiative reagiert Bardahl auf die gewachsene operative Komplexität über verschiedene Geschäftseinheiten und Märkte hinweg und führt seine Plattformen strategisch zusammen“, sagt Merryl Cocq, Project Manager bei Elosi. „Gemeinsam mit Intershop schaffen wir eine skalierbare und zukunftssichere Commerce-Lösung, die Prozesse vereinheitlicht und gleichzeitig den notwendigen Spielraum für die einzelnen Geschäftsbereiche lässt.“

Über Bardahl:

Bardahl ist ein international tätiges Industrieunternehmen, das sich auf Schmierstoffe, Additive und leistungssteigernde Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Marine, Landwirtschaft und Heavy Duty spezialisiert hat. Mit einer starken globalen Präsenz und mehreren Geschäftsbereichen unter dem Dach der Marke Bardahl bedient das Unternehmen sowohl B2C- als auch B2B-Märkte und ist weltweit für die Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seiner Produkte bekannt.

Über Elosi:

Elosi ist ein Anbieter digitaler Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Implementierung von B2B-E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt internationale Organisationen bei der Konzeption, Integration und Weiterentwicklung komplexer digitaler Commerce-Plattformen, insbesondere in B2B-Umgebungen und Multi-Entity-Architekturen. Mit 21 Jahren Erfahrung in den Bereichen Webentwicklung, ERP- und Datenintegration ermöglicht Elosi Industrie- und Fertigungsunternehmen die Modernisierung ihrer Vertriebs- und Commerce-Infrastrukturen – bei gleichzeitiger Sicherstellung operativer Kontinuität und langfristiger Skalierbarkeit.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.