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30.03.2026 10:27:53

EQS-News: Basler AG Aufsichtsrat Horst W. Garbrecht legt Mandat nieder

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie
Basler AG Aufsichtsrat Horst W. Garbrecht legt Mandat nieder

30.03.2026 / 10:27 CET/CEST
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Corporate News

Aufsichtsrat

 

Basler AG Aufsichtsrat Horst W. Garbrecht legt Mandat nieder

 

Ahrensburg, den 30.03.2026 – Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Hr. Horst W. Garbrecht, hat dem Aufsichtsrat erklärt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 01. Juni 2026 nach über 10 Jahren niederzulegen.

Der Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft setzt sich gemäß den Regelungen der §§ 95 Satz 3, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG i.V.m. § 1 Absatz 1 Nr. 1 S. 1 und § 4 Absatz 1 DrittelbG aus vier von den Anteilseignervertretern zu wählenden Mitgliedern und zwei von den Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Vor diesem Hintergrund ist die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds der Anteilseignervertreter erforderlich. Die Norbert Basler Holding GmbH hat mit heutigem Schreiben gemäß § 100 Absatz 2 S. 1 Nr. 4 AktG dem Aufsichtsrat den Vorschlag unterbreitet, Herrn Dr. Dietmar Ley zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Die Norbert Basler Holding GmbH hält mehr als 25 % der Stimmrechte an der Basler Aktiengesellschaft.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Mehrheitsaktionärs an und wird auf der Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele der diesjährigen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten.

Norbert Basler, der Aufsichtsratsvorsitzende der Basler AG, dankt Hr. Garbrecht im Namen des gesamten Aufsichtsrats und Vorstands herzlichst für seine langjährige Tätigkeit und wertvollen Beiträge im Aufsichtsrat sowie die sehr vertrauensvolle und bereichernde Zusammenarbeit.

 

------------

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

 

 


Kontakt:
Basler AG
Verena Fehling
Tel. 04102 463 101
Email: Verena.fehling@baslerweb.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: 04102-463 0
Fax: 04102-463 109
E-Mail: ir@baslerweb.com
Internet: www.baslerweb.com
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2300156  30.03.2026 CET/CEST

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