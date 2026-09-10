EQS-News: Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt Beschlussvorlagen und goutiert attraktiven Dividendenvorschlag

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Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt Beschlussvorlagen und goutiert attraktiven Dividendenvorschlag



10.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt Beschlussvorlagen und goutiert attraktiven Dividendenvorschlag

Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschließt Dividende von 0,25 Euro je Aktie

Community-Modelle zeigen weiteres Wachstumspotential

Segment-, Produkt- und Service-Innovationen kreieren neue Umsatz- und Ergebnispotentiale

Köln, 10. September 2026 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung als digitale Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt.

Das Geschäftsjahr 2025/2026 war insbesondere geprägt von einem attraktiven Programm mit einer ganzen Reihe von Top-Bestseller-Veröffentlichungen diverser Verlagsmarken. Anhaltendes Community-Wachstum mit stark steigender Reichweite und Sichtbarkeit in den relevanten Medien untermauerte weiterhin den großen Erfolg dieses Modells, das zunehmend vom Wettbewerb kopiert wird. Gleichzeitig nutzte Bastei Lübbe das abgelaufene Geschäftsjahr als Jahr der Weiterentwicklung mit nachhaltigen Zukunftsinvestitionen in neue Segmente, Produkte und Servicebereiche. Der Vorstand hob dabei insbesondere die Produktinnovation shelfie.audio, das Hörbücher wieder physisch erlebbar macht, die neue literarische Verlagsmarke Pfaueninsel, den Erwerb des ersten deutschen Manhwa- und Manga-Verlags Papertoons und den erfolgreichen Einstieg der Community-Marke LYX in den US-amerikanischen Markt hervor.

„Das vergangene Geschäftsjahr war für uns enorm produktiv und zugleich wirtschaftlich fordernd. So konnten wir diverse zielgerichtete Investitionen in neue Angebote am Markt realisieren und unserer Unternehmensstrategie folgend neue scope-erweiternde Impulse für anhaltendes Wachstum setzen“, erläuterte Vorstandsvorsitzender Soheil Dastyari in seiner Rede.

Finanzvorstand Mathis Gerkensmeyer ergänzte: „Trotz des wirtschaftlich fordernden Geschäftsjahres konnten wir unseren Cashflow deutlich steigern. Zusammen mit unserer soliden Bilanz bildet er eine gute finanzielle Grundlage, um unsere Aktionärinnen und Aktionäre mit einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent erneut verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.“

Erneute Ausschüttung einer attraktiven Dividende

Die Hauptversammlung entlastete die Gremien mit großer Zustimmung und beschloss für das Geschäftsjahr 2025/2026 die Ausschüttung einer attraktiven Dividende je Aktie von 0,25 Euro. Die Dividendensumme entspricht mit einer Gesamtausschüttung von 3.300.025,00 Euro einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses und liegt damit am oberen Ende der definierten Dividendenstrategie (40 bis 50 Prozent Ausschüttungsquote). Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 08. September 2026 in Höhe von 7,00 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent.

Guter Start in das Geschäftsjahr 2026/2027

Mit hochkarätigen Erfolgstiteln ist Bastei Lübbe auch in das neue Geschäftsjahr 2026/2027 mit weiterem Umsatzwachstum gestartet. Das lag auch am großen Erfolg von Spitzentiteln und SPIEGEL-Bestsellern wie „Träume aus Feuer“ von Florian Illies oder Lucy Astners Roman „Kein Sommer ohne August“. Zudem trugen die starken Taschenbuch-Ausgabe von Ken Folletts Roman „Die Waffen des Lichts“ sowie Eva Almstädts Krimi „Akte Nordsee – Die letzte Predigt“ zum guten Geschäft des ersten Quartals bei.

Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 79,62 Prozent. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation des Vorstandes finden sich unter: bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de