EQS-News: Bastei Lübbe entgegen dem Markttrend mit anhaltendem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025/2026

Bastei Lübbe entgegen dem Markttrend mit anhaltendem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025/2026



05.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025/2026 bei 92,1 Millionen Euro mit zweistelliger EBIT-Marge

Attraktives Verlagsprogramm sorgt für positive Dynamik

Digitalanteil vom Gesamtumsatz liegt mit 31 Prozent weiter über Vorjahr

Jahresprognose 2025/2026 bestätigt



Köln, 5. Februar 2026. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) ist entgegen den aktuellen Rahmenbedingungen weiter gewachsen und befindet sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds auf Kurs, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Im Berichtszeitraum von April bis Dezember 2025 erwirtschaftete das Unternehmen demnach einen Konzernumsatz in Höhe von 92,1 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 10,1 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 11,0 Prozent.



Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Unser attraktives Verlagsprogramm mit zahlreichen Neuerscheinungen unserer Bestsellerautorinnen und -autoren sowie die starke Entwicklung unserer digitalen Formate heben uns weiterhin positiv vom degressiven Gesamtmarkt ab. So konnten wir erneut entgegen dem Markt wachsen und sind weiter auf Kurs.“

Der Digitalanteil an den Konzernumsatzerlösen lag im Berichtszeitraum mit 31 Prozent über dem Vorjahreswert von 29 Prozent. Hierin zeigt sich die anhaltend erfolgreiche Entwicklung sowohl bei Audio- als auch bei eBook-Produktionen. Der Umsatzanteil der community-getriebenen Geschäftsmodelle sank auf 31 Prozent nach 43 Prozent im Vorjahreszeitraum, was insbesondere auf positive Umsatzeffekte der Blockbuster-Veröffentlichungen bei den etablierten Verlagsmarken zurückzuführen ist.



Attraktives Verlagsprogramm sorgt für Wachstum entgegen der allgemeinen Marktentwicklung

Das Segment „Buch“ erzielte im Neunmonatszeitraum 2025/2026 Umsätze von 86,8 Millionen Euro (Vorjahr: 85,2 Millionen Euro). Im Gegensatz zu einem schwächeren Gesamtmarktumfeld sorgten attraktive Neuerscheinungen bei Bastei Lübbe für eine positive Dynamik. Das Segment-EBIT lag mit 9,5 Millionen Euro (Vorjahr: 14,4 Millionen Euro) im Rahmen der Erwartungen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert zum einen aus gestiegenen Kosten für Autorenhonorare und höheren Druckkosten, zum anderen war das Vorjahr von überdurchschnittlich profitablen Produkten geprägt.

Im Segment „Romanhefte“ wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 5,3 Millionen Euro erzielt und lag damit stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 5,3 Millionen Euro). Das Segment-EBIT lag im Neunmonatszeitraum bei 0,6 Millionen Euro (Vorjahr: 0,9 Millionen Euro).



Ergebnis entwickelt sich erwartungsgemäß

Der Materialaufwand von 49,1 Millionen Euro entwickelte sich im Berichtszeitraum plangemäß überproportional zum Umsatz, was in einer höheren Materialaufwandsquote resultierte. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Produktionskosten für einzelne Blockbuster-Titel sowie auf gestiegene Autorenhonorare für Spitzentitel zurückzuführen.

Der Personalaufwand stieg von 16,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,6 Millionen Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich von 15,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,6 Millionen Euro, getrieben durch gezielte höhere Vertriebs- und Werbeaufwendungen.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich in den ersten neun Monaten 2025/2026 auf 10,0 Millionen Euro (Vorjahr:14,7 Millionen Euro). Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 6,7 Millionen Euro (Vorjahr: 9,9 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,51 Euro (Vorjahr: 0,75 Euro).

Die Konzernbilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2025 auf 117,2 Millionen Euro gegenüber 114,3 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2025. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 31. Dezember 2025 mit 70,7 Millionen Euro über dem Wert vom 31. März 2025 (68,7 Millionen Euro). Dem Periodenergebnis von 6,7 Millionen Euro stand dabei die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von 4,8 Millionen Euro gegenüber.



Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt

Entsprechend der Darstellung im Geschäftsbericht 2024/2025 behält der Vorstand seine Prognose trotz der erschwerten Bedingungen für das Geschäftsjahr 2025/2026 unverändert bei. Demnach werden ein Konzernumsatz in Höhe von 120 bis 125 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro erwartet.

Die Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024/2025). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



