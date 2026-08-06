EQS-News: Bastei Lübbe startet mit erneutem Umsatzwachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027

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Bastei Lübbe startet mit erneutem Umsatzwachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027



06.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Corporate News



Bastei Lübbe startet mit erneutem Umsatzwachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027



Konzernumsatz im ersten Quartal 2026/2027 erhöht sich auf 24,6 Millionen Euro

Prognose für das Gesamtjahr 2026/2027 bestätigt

Spitzentitel neuer und etablierter Verlagsmarken beflügeln Quartalsumsatz



Köln, 6. August 2026 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) ist gegen den weiterhin rückläufigen Trend im deutschen Buchmarkt mit einem Umsatzwachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Im Zeitraum von April bis Juni 2026 betrug der Konzernumsatz insgesamt 24,6 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 1,1 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 4,4 Prozent.



Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Erneut können wir unseren Umsatz steigern und haben zudem gegenüber dem Vorquartal deutliche Fortschritte bei der Profitabilität erzielt. Diese werden wir im weiteren Jahresverlauf konsequent ausbauen.“

Positiv war insbesondere die gute Umsatzentwicklung klassischer Formate im ersten Quartal. Vor diesem Hintergrund verringerte sich der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/2027 auf 24 Prozent gegenüber 31 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Digitalanteil an den Umsatzerlösen betrug im Berichtszeitraum 35 Prozent (Vorjahr: 38 Prozent).



Spitzentitel neuer und etablierter Verlagsmarken beflügeln Umsatz

Obwohl in allen Bereichen des Portfolios die weiterhin angespannte Lage des Buchmarktes zu verspüren war, verzeichnete die Bastei Lübbe AG im ersten Quartal 2026/2027 ein solides Umsatzwachstum. Im Segment „Buch“ wurde dabei ein Umsatz in Höhe von 22,9 Millionen Euro (Vorjahr: 21,4 Millionen Euro) erzielt. Vor allem die neue Verlagsmarke „Pfaueninsel“ sowie auch die klassische Verlagsmarke „Lübbe“ zeigten hierbei eine positive Entwicklung. Bei „Pfaueninsel“ lag das vor allem am großen Erfolg des neuen Spitzentitels und SPIEGEL-Bestsellers „Träume aus Feuer“ von Florian Illies, der seit Erscheinen in den Top Ten rangiert und mehrfach sogar den 1. Platz belegte. Ein weiterer Dauergast unter den Top-Titeln der SPIEGEL-Bestsellerliste war Lucy Astners Roman „Kein Sommer ohne August“ aus dem Verlag Lübbe. Hier trugen zudem die starken Taschenbuch-Ausgabe von Ken Folletts Roman „Die Waffen des Lichts“ sowie Eva Almstädts Krimi „Akte Nordsee – Die letzte Predigt“ zum guten Geschäft bei. Das Segment-EBIT belief sich auf 1,0 Millionen Euro gegenüber 1,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Im Segment „Romanhefte“ erhöhte sich der Umsatz im Berichtszeitraum leicht auf 1,7 Millionen Euro verglichen mit 1,6 Millionen Euro im Vorjahr. Das Segment-EBIT verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/2027 auf 0,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,0 Millionen Euro).



Ergebnisentwicklung spiegelt Kostensteigerungen wider

Der Materialaufwand lag mit 12,4 Millionen Euro im Berichtszeitraum über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 10,6 Millionen Euro). Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Druckkosten im Vorfeld der Neuerscheinungen der kommenden Quartale zurückzuführen.

Der Personalaufwand stieg von 5,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 6,1 Millionen Euro. Neben den turnusmäßigen Gehaltsanpassungen ist dies auch auf die höhere Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Folge der Besetzung offener Stellen bei der Bastei Lübbe AG zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich in den ersten drei Monaten 2026/2027 auf 1,0 Millionen Euro (Vorjahr: 1,2 Millionen Euro). Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 0,7 Millionen Euro (Vorjahr: 0,8 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,05 Euro (Vorjahr: 0,06 Euro).

Die Konzernbilanzsumme war zum 30. Juni 2026 mit 107,2 Millionen Euro gegenüber 109,0 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2026 leicht verringert. Die Bilanzstruktur war weitgehend stabil. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag aufgrund des positiven Periodenergebnisses zum 30. Juni 2026 mit 66,4 Millionen Euro um 0,7 Millionen Euro über dem Wert vom 31. März 2026 (65,7 Millionen Euro).



Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt

Gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2025/2026 hat sich die Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2026/2027 nicht verändert. Der Vorstand erwartet weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 118 bis 122 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 10,0 und 12,0 Millionen Euro. Die Ertragskraft des Konzerns hat sich dabei gegenüber dem vierten Quartal 2025/2026 bereits spürbar verbessert und bewegt sich damit auf das angestrebte Niveau zu.

Die Quartalsmitteilung zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/2027 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de