EQS-News: BB Biotech Q1 2026: Outperformance Aktienkurs, Reduktion des Abschlags und aktive Neupositionierung

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BB Biotech Q1 2026: Outperformance Aktienkurs, Reduktion des Abschlags und aktive Neupositionierung



24.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung vom 24. April 2026 BB Biotech Q1 2026: Outperformance Aktienkurs, Reduktion des Abschlags und aktive Neupositionierung Im 1. Quartal 2026 erzielte die Aktie eine Gesamtrendite von +4.1% in CHF, +5.2% in EUR und +3.2% in USD und übertraf damit den Nasdaq Biotechnology Index (NBI) in allen drei Währungen.

BB Biotech verzeichnete für das 1. Quartal 2026 einen Nettoverlust von CHF 21 Mio., was eine deutliche Verbesserung gegenüber 241 Mio. CHF im 1. Quartal 2025 darstellt und die stärkere Portfoliopositionierung sowie günstigere Marktbedingungen widerspiegelt.

Der Abschlag des Aktienkurses gegenüber dem NAV verringerte sich von 10.8% zum Jahresende 2025 auf 6.9% zum 31. März 2026, was auf eine verbesserte Anlegerstimmung und die zunehmende Wahrnehmung der Portfolioqualität zurückzuführen ist.

Es wurden elf neue Investitionen in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten, Immunologie und kardiometabolische Medizin getätigt, wodurch das Portfolio von 24 auf 30 Positionen erweitert wurde. Die Anlagerichtlinien wurden von 20–35 auf 20–50 börsennotierte Positionen ausgeweitet.

Terns Pharmaceuticals, eine im 1. Quartal getätigte Investition, wurde am 25. März 2026 von Merck übernommen, was die anhaltend starke strategische Nachfrage nach innovativen Biotechunternehmen bestätigt und sich positiv auf das Quartalsergebnis ausgewirkt hat.

An der Generalversammlung im März 2026 stimmten die Aktionäre allen Traktanden zu, einschliesslich der Dividende von CHF 2.25 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025, die im März 2026 ausgezahlt wurde.

BB Biotech wurde mit Wirkung zum 23. März 2026 in den SPI Select Dividend 20 Index aufgenommen, was den langjährigen Track Record verlässlicher Dividendenausschüttungen im Rahmen des langfristigen Engagements in biotechnologische Innovationen unterstreicht. BB Biotech erzielte im 1. Quartal 2026 ein solides Ergebnis, wobei der Aktienkurs den Nasdaq Biotechnology Index in allen Währungen übertraf. Das Quartal war geprägt von einer aktiven Neupositionierung des Portfolios, was zu einem stärker diversifizierten Portfolio und einer klareren Balance zwischen kurzfristigen Katalysatoren und langfristigen Chancen führte. Das 1. Quartal spielte sich vor dem Hintergrund anhaltender globaler Handelsunsicherheit, sich verändernder geopolitischer Dynamiken und erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten ab. In diesem Umfeld erwies sich der Biotechsektor als vergleichsweise widerstandsfähig, gestützt durch anhaltende M&A-Aktivitäten und eine solide Geschäftsentwicklung bei den Large-Cap-Biopharmaunternehmen. Der Fokus von BB Biotech auf klinisch differenzierte Unternehmen mit fortschreitenden kommerziellen Profilen wirkte stabilisierend auf das Portfolio und stützte die Performance während des Quartals. Performance im 1. Quartal 2026 Der Aktienkurs von BB Biotech erzielte im 1. Quartal 2026 eine Gesamtrendite von +4.1% in CHF, +5.2% in EUR und +3.2% in USD und übertraf damit den Nasdaq Biotechnology Index in allen drei Währungen. Der Nettoinventarwert (NAV) ging leicht um 0.6% in CHF und 1.5% in USD zurück, während er in EUR eine marginale positive Rendite von +0.1% erzielte. Alle Performancezahlen beinhalten die im März 2026 ausgezahlte Dividende von CHF 2.25 pro Aktie. Performance Q1 2026 Q1 2025 Währung CHF EUR USD CHF EUR USD BB Biotech Aktie 4.1% 5.2% 3.2% -8.8% -10.3% -6.4% BB Biotech NAV -0.6% 0.1% -1.5% -10.8% -12.3% -8.5% NBI Index 3.4% 4.2% 2.5% -3.9% -5.5% -3.9% Nettoverlust -21 Mio. -241 Mio. Die Outperformance des Aktienkurses gegenüber dem NAV um 4.7 Prozentpunkte in CHF führte im Quartal zu einer deutlichen Verringerung des Abschlags. Zum 31. März 2026 notierte die BB Biotech-Aktie mit einem Abschlag von 6.9% gegenüber dem NAV in CHF, verglichen mit 10.8% zum Jahresende 2025. Dies unterstreicht das gestiegene Anlegervertrauen und eine klarere Portfoliopositionierung wider. Der Nettoverlust von 21 Mio. CHF für das Quartal ist auf eine Kombination aus Portfolioumschichtung und Market-Timing-Effekten zurückzuführen. Bei einer kleinen Anzahl von Positionen kam es zu Kursreaktionen nach klinischen Updates, die leicht hinter den Markterwartungen zurückblieben, obwohl unsere Überzeugung in die zugrunde liegende wissenschaftliche Basis unverändert blieb. Die proaktive Erhöhung des Engagements in Large-Cap-Titeln zu Beginn des Quartals war zwar strukturell vorteilhaft, führte jedoch im Berichtszeitraum zu Timing-Effekten auf NAV-Ebene. Diese Faktoren wurden teilweise durch den positiven Beitrag der vor Quartalsende angekündigten Übernahme von Terns Pharmaceuticals durch Merck ausgeglichen. Auf Währungsebene unterschied sich das 1. Quartal 2026 deutlich von 2025. Der US-Dollar blieb weitgehend stabil und legte gegenüber dem Schweizer Franken um etwa 0.9% zu, was im Quartal zu einem moderaten positiven Umrechnungseffekt führte. Der NAV sank in US-Dollar um 1.5%, verringerte sich jedoch in Schweizer Franken auf 0.6%, da USD-denominierte Vermögenswerte zum Quartalsende zu etwas günstigeren Kursen umgerechnet wurden. Dieser Währungsvorteil steht im Gegensatz zu den anhaltenden Währungsnachteilen, die während eines Grossteils des Jahres 2025 zu verzeichnen waren.



Aktive Portfolioumschichtung führt zu einer Neuausrichtung des Portfolios mit 30 Positionen Das 1. Quartal 2026 war eine der aktivsten Phasen der Portfolioumschichtung in der jüngeren Geschichte von BB Biotech. Es wurden elf neue Positionen aufgebaut, das Engagement in ausgewählten bestehenden Positionen erhöht und andere Positionen, bei denen sich das Anlagepotenzial verändert hatte oder bereits ausgeschöpft war, veräussert oder reduziert. Infolgedessen wuchs das Portfolio im Einklang mit den aktualisierten Anlagerichtlinien von 24 auf 30 Positionen. Die neuen Investitionen erstrecken sich auf die Bereiche Onkologie, seltene Krankheiten, Immunologie und kardiometabolische Medizin. Ein wesentliches Element dieser Neupositionierung war die Aufnahme der ersten bedeutenden Large-Cap-Positionen im aktuellen Portfoliozyklus, darunter Regeneron Pharmaceuticals, Gilead Sciences und Amgen. Diese Neuzugänge erhöhen die Stabilität und Liquidität des Portfolios und sichern gleichzeitig durch ihre Pipelines im Spätstadium das Engagement in innovative Unternehmen ab. Daneben wurden mehrere Mid- und Small-Cap-Unternehmen aufgrund differenzierter wissenschaftlicher Ansätze und klarer klinischer oder kommerzieller Meilensteine aufgenommen. Dazu gehören Crinetics Pharmaceuticals, Enliven Therapeutics, Vaxcyte, Disc Medicine, Ultragenyx Pharmaceutical, Monte Rosa Therapeutics und Oruka Therapeutics. Terns Pharmaceuticals, eine im 1. Quartal aufgebaute Position, wurde kurz vor Quartalsende von Merck übernommen und leistete einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung. Das Engagement in bestehenden Positionen wurde dort, wo sich die Überzeugung verstärkte, selektiv erhöht. Insbesondere wurden die Positionen in Viridian Therapeutics und Krystal Biotech nach positiven klinischen Entwicklungen und verbesserter kommerzieller Visibilität ausgebaut. Gleichzeitig wurde das Portfolio aktiv angepasst. Positionen in Neurocrine Biosciences, Wave Life Sciences und Maze Therapeutics wurden nach aktualisierten Einschätzungen des Risiko-Rendite-Profils veräussert, wobei das Kapital in neue Opportunitäten mit attraktiveren Einstiegsbewertungen umgeschichtet wurde. Weitere Verkäufe, darunter Amicus Therapeutics und Avidity Biosciences, spiegelten den Abschluss von Übernahmen und die Realisierung von Anlagegewinnen wider. Die Position in Atrium Therapeutics entstand im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences durch Novartis als Spin-off und wird separat ausgewiesen. Auch die Positionsgrössen wurden aktiv gesteuert. Ausgewählte Kernpositionen, darunter Revolution Medicines und Ionis Pharmaceuticals, wurden nach einer starken Performance und gestiegenen Bewertungen reduziert, wodurch Kapital in ein breiteres Spektrum an Opportunitäten umgeschichtet werden konnte. Insgesamt führte die Neupositionierung des Portfolios zu einer diversifizierteren und ausgewogeneren Struktur mit einem verbesserten Engagement in kurzfristigen Katalysatoren, während der Fokus weiterhin auf überzeugenden, klinisch differenzierten Innovationen lag. Aktualisierte Anlagerichtlinien erweitern die Bandbreite des Portfolios auf 20–50 börsennotierte Positionen Eine wichtige strategische Entwicklung im 1. Quartal 2026 war die Aktualisierung der Anlagerichtlinien von BB Biotech, wodurch die angestrebte Bandbreite des Portfolios von 20–35 auf 20–50 börsennotierte Positionen erweitert wurde. Dies stellt eine wohlüberlegte Weiterentwicklung des überzeugungsgetriebenen Investmentansatzes dar, der BB Biotech seit seiner Gründung prägt. Gleichzeitig reflektiert sie die wachsende Zahl klinisch differenzierter Opportunitäten im Anlageuniversum sowie die erweiterten Research-Kapazitäten und die Diversifizierungsvorteile, die ohne Einbussen bei der analytischen Tiefe realisiert werden können. Der erweiterte Rahmen ermöglicht es dem Team, angemessen grosse Einstiegspositionen über ein breiteres Spektrum an Chancen hinweg aufzubauen, einschliesslich Unternehmen in früheren Entwicklungsphasen, bei denen die anfänglichen Positionsgrössen naturgemäss kleiner sind, während gleichzeitig eine hohe Konzentration auf Kernpositionen mit starker Überzeugung beibehalten wird. Zum 31. März 2026 umfasste das Portfolio 30 Positionen, gegenüber 24 zum Jahresende 2025, was zeigt, dass sich diese Weiterentwicklung bereits im Portfolio widerspiegelt. Zur Unterstützung dieser Erweiterung hat BB Biotech im 1. Quartal 2026 einen neuen Senior US-Analysten mit fundierter Expertise bei Large-Cap-Biopharmaunternehmen eingestellt. Diese Verstärkung erweitert die analytische Abdeckung grösserer, kommerziell etablierter Innovatoren – ein Segment, das in der Vergangenheit eine eher begrenzte Rolle im Portfolio von BB Biotech gespielt hat, aber im aktuellen Umfeld attraktive Chancen bietet. Aufnahme in den SPI Select Dividend 20 Index bestätigt das Engagement gegenüber den Aktionären Per 23. März 2026 wurde BB Biotech in den SPI Select Dividend 20 Index aufgenommen. Diese Aufnahme spiegelt den Fokus des Unternehmens auf zuverlässige und beständige Ausschüttungen sowie seine langfristigen Investitionen in biotechnologische Innovationen wider. Sie unterstreicht die Positionierung von BB Biotech als dividendenausschüttendes Anlagevehikel mit einem differenzierten Fokus auf Biotech und bekräftigt das anhaltende Engagement gegenüber den Aktionären. BB Biotech verfolgt seit 2013 eine Dividendenpolitik, wonach jährlich 5% des durchschnittlichen Aktienkurses im Dezember ausgeschüttet werden, und zahlte im März 2026 für das Geschäftsjahr 2025 CHF 2.25 pro Aktie. Ausblick: Umgang mit makroökonomischer Komplexität bei gleichzeitiger Beschleunigung der Transformation des Investmentprozesses Zu Beginn des 2. Quartals 2026 bleibt das makroökonomische Umfeld komplex und volatil. Erhöhte Unsicherheiten in der globalen Handelspolitik, sich verändernde geopolitische Dynamiken und sich entwickelnde Zinserwartungen beeinflussen weiterhin die breiteren Aktienmärkte. Während das direkte Risiko der meisten Portfoliounternehmen durch Zölle begrenzt bleibt, erfordern indirekte Auswirkungen über die Anlegerstimmung, Diskontierungssätze und Finanzierungsbedingungen weiterhin Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund ist das Portfolio auf einen dichten Kalender klinischer und regulatorischer Impulse im Laufe des Jahres 2026 ausgerichtet. Mehrere Schlüsselbeteiligungen nähern sich wertbestimmenden Meilensteinen, darunter regulatorische Entscheidungen und Datenauswertungen aus der späten Entwicklungsphase. Diese Konzentration von Ereignissen spiegelt den bewussten Aufbau des Portfolios in den vergangenen zwölf Monaten wider und bietet zahlreiche potenzielle Impulse für die Wertentwicklung. Parallel dazu verfeinert BB Biotech seinen Anlageprozess weiter. Die jüngste Erweiterung des Portfolios und die Verstärkung des Investmentteams erhöhen die Flexibilität bei der Kapitalallokation und erschliessen ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten, wobei der klare Fokus auf Positionen mit hoher Überzeugung beibehalten wird. Gleichzeitig integriert BB Biotech verstärkt KI-gestützte Analysefunktionen in den Anlageprozess. Das Unternehmen entwickelt eine eigene Plattform, um wissenschaftliche Daten, klinische Signale und regulatorische Erkenntnisse in einem systematischen Rahmen besser miteinander zu verknüpfen. Agent-basierte KI wird eingesetzt, um Analysen in Tiefe, Geschwindigkeit und Konsistenz zu verbessern, was eine kontinuierliche Überwachung der Entwicklungen und eine strukturiertere Bewertung von Risiken im gesamten Portfolio ermöglicht. Dieser Ansatz geht über einzelne Tools hinaus und zielt auf eine skalierbarere Anlagearchitektur ab, die menschliches Fachwissen mit maschinengestützten Erkenntnissen verbindet. Mit der Erweiterung des Portfolios tragen diese Fähigkeiten dazu bei, die Genauigkeit und analytische Tiefe aufrechtzuerhalten, die den langjährigen Track Record von BB Biotech geprägt haben. BB Biotech geht mit einem stärker diversifizierten Portfolio, einem weiterentwickelten Investmentansatz und einer klar definierten Reihe kurzfristiger Katalysatoren in das nächste Quartal. Das Portfolio ist so positioniert, dass es anhaltende makroökonomische Unsicherheiten bewältigen und gleichzeitig das Anlagepotenzial differenzierter Innovationen in der Biotechnologie nutzen kann.

Der Zwischenbericht zum 31. März 2026 ist unter www.bbbiotech.com verfügbar. Weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00 Head BB Biotech Team

Dr. Christian Koch Head Investor Relations

ir@bbbiotech.com

Rachael Burri, rbu@bellevue.ch Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

www.bbbiotech.com Unternehmensprofil

Die BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und der deutschen Börse notiert ist. Sie investiert in innovative Arzneimittelentwickler mit Sitz vorwiegend in den USA und Westeuropa. BB Biotech ist einer der weltweit grössten Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und die Richtlinien fest. Die Anlageentscheidungen werden vom erfahrenen Investment-Management-Team der Bellevue Asset Management AG auf der Grundlage ihrer umfassenden Anlageanalysen getroffen. Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Einschätzungen, Überzeugungen und Annahmen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Verwaltungsratsmitgliedern und Führungskräften und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich davon abweichen können, übernehmen BB Biotech und ihre Verwaltungsratsmitglieder sowie Führungskräfte diesbezüglich keine Verantwortung. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und BB Biotech sowie ihre Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren. Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 31. März 2026

(in % der Wertschriften, gerundete Werte) Vertex Pharmaceuticals 10.4% Argenx SE 8.0% Regeneron Pharmaceuticals 7.5% Scholar Rock Holding 6.2% Gilead Sciences 5.5% Revolution Medicines 5.2% Ionis Pharmaceuticals 4.7% Viridian Therapeutics 4.6% Krystal Biotech 4.3% Crinetics Pharmaceuticals 4.2% Nuvalent 3.8% Amgen 3.3% Enliven Therapeutics 3.2% Immunocore 2.9% Relay Therapeutics 2.7% Alnylam Pharmaceuticals 2.7% Vaxcyte 2.4% Vera Therapeutics 2.4% Damora Therapeutics 2.1% Rivus Pharmaceuticals1 1.9% Tango Therapeutics 1.8% Ultragenyx Pharmaceutical 1.7% Jade Biosciences 1.7% Edgewise Therapeutics 1.7% Celldex Therapeutics 1.3% Disc Medicine 1.0% Annexon 1.0% Oruka Therapeutics 0.9% Monte Rosa Therapeutics 0.7% Atrium Therapeutics 0.1% Akero Therapeutics – CVR 0.0% Blueprint Medicines – CVR 0.0% Total Wertschriften CHF 2 285.7 Mio. Übrige Aktiven CHF 355.5 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (7.9) Mio. Innerer Wert CHF 2 633.3 Mio. 1) Nicht börsennotiert

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