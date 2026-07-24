BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
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24.07.2026 07:00:04
EQS-News: BB Biotech Q2 2026: Starke NAV-Outperformance dank disziplinierter Titelselektion und gezielter Portfoliopositionierung
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EQS-News: BB Biotech AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Pressemitteilung vom 24. Juli 2026
BB Biotech Q2 2026: Starke NAV-Outperformance dank disziplinierter Titelselektion und gezielter Portfoliopositionierung
BB Biotech verzeichnete ein starkes 2. Quartal 2026: Der Nettoinventarwert (NAV) übertraf den Nasdaq Biotechnology Index (NBI) in CHF um 3.5 Prozentpunkte, während die Aktie eine Gesamtrendite von 9.7% in CHF erzielte. Das Quartal war geprägt von einer breiten Portfolioaktivität mit zwölf neuen Investitionen, angekündigten M&A-Transaktionen unter Beteiligung von Portfoliounternehmen sowie einer weiterentwickelten Ausschüttungspolitik, welche die langfristige Ausrichtung auf die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre weiter stärkt.
Das 2. Quartal stand im Zeichen makroökonomischer Unsicherheit, geprägt von geopolitischen Spannungen und veränderten Zinserwartungen. Trotz eines Marktes, der zunehmend von Kapitalflüssen statt von unternehmensspezifischen Fundamentaldaten beeinflusst wurde, erholte sich der Biotechnologiesektor deutlich. Positive klinische Entwicklungen im Portfolio sowie die anhaltende strategische M&A-Aktivität waren die wichtigsten Treiber der Outperformance.
Performance im 2. Quartal 2026
Währungsbewegungen wirkten sich im Berichtsquartal leicht positiv auf die Rendite in CHF aus, da der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken aufwertete. Trotz der starken zugrunde liegenden Portfolioperformance weitete sich der Kursabschlag zum NAV per 30. Juni 2026 auf 12.9% aus. BB Biotech ist weiterhin überzeugt, dass eine nachhaltige NAV-Outperformance der wirksamste langfristige Treiber für die Wertschöpfung der Aktionärinnen und Aktionäre sowie für eine Verringerung des Abschlags ist.
M&A-Aktivität bestätigt die strukturelle Nachfrage nach differenzierter Innovation
Die strategische Nachfrage nach innovativen Biotechnologieunternehmen blieb im 2. Quartal hoch. Grosse Pharmaunternehmen sehen sich bis 2030 Patentabläufen mit einem Umsatzvolumen von über USD 250 Mrd. gegenüber. Externe Innovation bleibt deshalb einer der wichtigsten Treiber für zukünftiges Wachstum.
Im Jahr 2026 wurden bisher drei Transaktionen unter Beteiligung von Portfoliounternehmen von BB Biotech angekündigt. Terns Pharmaceuticals wurde von Merck übernommen, GSK kündigte die Übernahme von Nuvalent an und nach Quartalsende gab Vertex Pharmaceuticals die Übernahme von Crinetics Pharmaceuticals bekannt. Zusammen unterstreichen diese Transaktionen den strategischen Wert differenzierter Biotechnologieinnovationen und die Qualität des Portfolios von BB Biotech.
Allein in den vergangenen sechs Quartalen waren acht Portfoliounternehmen von BB Biotech Gegenstand angekündigter Übernahmen. Dies entspricht knapp einem Fünftel aller Übernahmetransaktionen, an denen BB Biotech in mehr als drei Jahrzehnten beteiligt war. M&A ist zwar kein Investitionsziel, bleibt jedoch eine natürliche Konsequenz von Investitionen in Unternehmen mit differenzierter Innovation, überzeugenden klinischen Daten und erheblichem kommerziellem Potenzial.
Disziplinierte Weiterentwicklung des Portfolios
Das 2. Quartal markierte einen wichtigen Entwicklungsschritt im Investmentprozess von BB Biotech. Erweiterte Analysekapazitäten, unterstützt durch die proprietäre KI-gestützte Investmentplattform von BB Biotech und dedizierte KI-Expertise, steigerten die Fähigkeit des Teams erheblich, Unternehmen schneller, fundierter und systematischer zu analysieren. Die zwölf neuen Investitionen spiegeln daher eine verbesserte Fähigkeit wider, differenzierte Chancen zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren – und nicht eine Veränderung der Investmentphilosophie oder der Qualitätsanforderungen.
Die neuen Investitionen umfassen kommerzielle Unternehmen, differenzierte klinische Entwicklungsprogramme sowie ausgewählte frühphasige Chancen in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Neurologie und seltene Erkrankungen. Gemeinsam stärken sie die Diversifikation des Portfolios und bleiben gleichzeitig fest im Fokus von BB Biotech auf differenzierte Innovation und Patientennutzen verankert.
Die Portfolioaktivitäten umfassten zudem gezielte Verkäufe von Positionen, bei denen die Investmentthese weitgehend realisiert war oder das Kapital effizienter eingesetzt werden konnte. Zusammen mit den zwölf neuen Investitionen schloss das Portfolio das Quartal mit 37 börsenkotierten Beteiligungen und insgesamt 39 Investitionen ab, was eine bedeutende Weiterentwicklung der Portfoliozusammensetzung widerspiegelt.
Die höhere Allokation in grosskapitalisierte Biotechnologieunternehmen spiegelt das aktuelle Opportunity Set wider – und nicht eine defensive Neuausrichtung – und bleibt gleichzeitig vollständig im Einklang mit der langfristigen Investmentstrategie von BB Biotech. Amgen, Argenx, Vertex Pharmaceuticals und Gilead Sciences ergänzen das Kernengagement des Portfolios in innovative Mid-Cap- und aufstrebende Biotechnologieunternehmen. Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gestärkt, ohne das attraktive langfristige Wachstumspotenzial zu beeinträchtigen.
Ein Betriebssystem für das Biotech-Investieren
BB Biotech entwickelt sein proprietäres KI-gestütztes Betriebssystem für das Biotech-Investieren kontinuierlich weiter. Es vereint Research, Portfoliokonstruktion und Kapitalallokation in einer integrierten Umgebung. Das System unterstützt jede Phase des Investmentprozesses in einem konsistenten und disziplinierten Rahmen und verbindet langfristige wissenschaftliche und klinische Analysen mit kurzfristigeren Marktsignalen.
Das Ziel ist es nicht, das Investmenturteil zu ersetzen, sondern es zu stärken. Durch die Kombination wissenschaftlicher Evidenz, klinischer Daten und Marktinformationen unterstützt das System das Investmentteam dabei, ein breiteres Opportunity Set zu analysieren, Entscheidungen fundierter zu treffen und Überzeugungen konsequenter in Positionsgrössen zu übersetzen. Indem Annahmen, Entscheidungen und deren Ergebnisse systematisch erfasst werden, kann das System aus Erfahrungen lernen und die Qualität seiner Analysen kontinuierlich verbessern.
Die Plattform wird zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil der Art und Weise, wie BB Biotech Unternehmen analysiert und Kapital allokiert. Ihre Weiterentwicklung ist eine langfristige Investition, von der wir überzeugt sind, dass sie das institutionelle Wissen des Unternehmens vertieft, die Konsistenz im Investmentprozess erhöht und die Fähigkeit von BB Biotech stärkt, seine Wettbewerbsvorteile langfristig auszubauen.
Weiterentwickelte Ausschüttungspolitik stärkt die langfristige Ausrichtung auf die Aktionärsinteressen
Der Verwaltungsrat hat eine Weiterentwicklung der jährlichen Ausschüttungspolitik von BB Biotech genehmigt. Diese gilt ab dem Geschäftsjahr 2026; die erste Ausschüttung nach dem überarbeiteten Rahmen erfolgt im Frühjahr 2027. Gemäss der neuen Ausschüttungspolitik strebt BB Biotech eine jährliche Dividendenrendite von 3-5% des Aktienkurses an. Der Verwaltungsrat legt die konkrete Dividendenrendite jedes Jahr unter Berücksichtigung der Anlageperformance, der Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) sowie der aktuellen Marktbedingungen fest.
Der überarbeitete Rahmen koppelt die Ausschüttungen noch enger an die langfristige Anlageperformance und schafft gleichzeitig mehr Flexibilität, Kapital in Phasen attraktiver Investitionsmöglichkeiten im Unternehmen zu belassen. Die Zielbandbreite baut auf dem langjährigen Engagement von BB Biotech für regelmässige Ausschüttungen auf. Seit 2013 hat das Unternehmen ohne Unterbruch jährlich eine Dividende ausgeschüttet.
Die weiterentwickelte Ausschüttungspolitik ergänzt das im Februar 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Gemeinsam bilden beide Elemente den Kapitalallokationsrahmen von BB Biotech zur Schaffung langfristigen Aktionärswerts.
Ausblick
Die fundamentalen Argumente für Biotechnologie bleiben insgesamt überzeugend. Wissenschaftliche, klinische und produktbezogene Innovationen beschleunigen sich weiter in den Bereichen Onkologie, Immunologie, seltene Erkrankungen und Stoffwechselmedizin, während grosse Pharmaunternehmen ihre Pipelines aufgrund struktureller Patentabläufe weiterhin durch externe Innovation erneuern müssen. Gemeinsam schaffen diese Entwicklungen ein attraktives langfristiges Umfeld für aktives Biotech-Investieren.
Gleichzeitig bleibt die kurzfristige Unsicherheit erhöht. Die US-Zwischenwahlen 2026, die sich weiterentwickelnde regulatorische Landschaft, Inflations- und Zinserwartungen sowie geopolitische Ereignisse können die Marktstimmung und die Bewertungen weiterhin beeinflussen. Nach der starken Erholung des Sektors seit April 2025 sind attraktive Risiko-Rendite-Profile seltener geworden, wodurch eine disziplinierte und systematische Titelselektion wichtiger ist denn je.
BB Biotech startet mit einem breit diversifizierten, qualitativ hochwertigen Portfolio, rund 7% des NAV in verfügbaren liquiden Mitteln sowie einer starken Pipeline bevorstehender klinischer und regulatorischer Meilensteine und potenzieller M&A-Transaktionen in die zweite Jahreshälfte. Gestützt auf die Permanentkapitalstruktur, das erfahrene Investmentteam und die zunehmend integrierte Investmentplattform ist BB Biotech gut positioniert, die nächste Generation von Biotechnologieinnovationen zu nutzen und wissenschaftliche Innovation auch künftig in langfristigen Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre umzusetzen.
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