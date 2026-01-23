BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|
23.01.2026 07:00:03
EQS-News: BB Biotech: Vorläufige Jahresergebnisse 2025 und Dividendenvorschlag
|
EQS-News: BB Biotech AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Medienmitteilung vom 23. Januar 2026
BB Biotech AG gibt für 2025 die folgenden vorläufigen und ungeprüften Finanzergebnisse bekannt:
Gesamtjahr 2025: Die Aktie von BB Biotech erzielte eine starke Gesamtrendite von +34.2% in CHF, +37.0% in EUR und +53.7% in USD (inklusive der im März 2025 ausbezahlten Dividende von CHF 1.80 je Aktie). Der Nasdaq Biotechnology Index legte vergleichsweise um +33.4% in USD zu, was einer Outperformance der BB Biotech-Aktie von +20.3% in USD entspricht. Die Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) belief sich im Gesamtjahr auf +26.5% in CHF, +27.8% in EUR und +44.8% in USD. BB Biotech erzielte 2025 einen Nettogewinn von CHF 578 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 76 Mio. im Jahr 2024.
4. Quartal 2025: Im 4. Quartal 2025 erzielte die Aktie von BB Biotech eine starke Gesamtrendite von +24.0% in CHF, +26.1% in EUR und +24.6% in USD und übertraf damit den Nasdaq Biotechnology Index deutlich, der im gleichen Zeitraum um 17.1% in USD zulegte. Der Nettoinventarwert stieg im 4. Quartal um 20.4% in CHF, 21.0% in EUR und 21.0% in USD. BB Biotech erzielte im 4. Quartal 2025 einen Nettogewinn von CHF 472 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 60 Mio. im 4. Quartal 2024.
Prämie/Abschlag: Der Aktienkurs von BB Biotech schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Abschlag von 10.8% zum NAV in CHF. Damit verringerte sich der Abschlag deutlich gegenüber 15.2% per Ende 2024. Dies widerspiegelt die Erholung der Anlegerstimmung nach der starken Performance in 2025 bei weiterhin erhöhter Volatilität im Biotechnologiesektor.
Dividendenvorschlag: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 19. März 2026 eine ordentliche Dividende von CHF 2.25 pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 5%, basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs im Dezember 2025. Der Vorschlag steht im Einklang mit der 2013 eingeführten Dividendenpolitik und reflektiert den disziplinierten Ansatz von BB Biotech, eine ausgewogene Balance zwischen Ausschüttungen an die Aktionäre und Reinvestitionen in langfristige Wachstumschancen im Biotechnologiesektor zu gewährleisten.
Eine Analyse des Portfolios und der Ergebnisse von BB Biotech für 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden im Geschäftsbericht enthalten sein, der am 20. Februar 2026 um 7.00 Uhr veröffentlicht wird.
Für weitere Informationen:
Head BB Biotech
Investor Relations
E-Mail: ir@bbbiotech.com
www.bbbiotech.com
Unternehmensprofil
23.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|EQS News ID:
|2264732
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2264732 23.01.2026 CET/CEST
