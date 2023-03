EQS-News: beaconsmind AG: Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung

EQS-News: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung



08.03.2023 / 18:51 CET/CEST

Zürich, Schweiz 8. März 2023 Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, lädt ihre Aktionäre ein zur ausserordentlichen Generalversammlung am 29. März 2023. Auf der ausserordentlichen Generalversammlung soll unter anderem die Wahl der Herren Martin Niederberger und Jonathan Bertram Sauppe als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates beschlossen werden. Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 284.438,40 und CHF 426.657,60. Die Einführung eines Kapitalbandes bietet die Möglichkeit, das Aktienkapital innerhalb des Kapitalbandes ein- oder mehrmalig zu erhöhen und so die Wachstumsstrategie planungsgemäß zu realisieren. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung steht unter www.beaconsmind.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zu Verfügung.

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris.

