EQS-News: Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro

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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro



01.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro

Sehr starke nationale und internationale Nachfrage

Ursprüngliches Zielvolumen auf 450Mio.€ deutlich aufgestockt

Breite Investorenbasis mit 84 Kapitalgebern

Finanzierung stärkt Flexibilität im Rahmen der internationalen M&A-Strategie

Neckarsulm, 1. Juli 2026 – Die Bechtle AG hat ihre zweite Schuldscheintransaktion nach 2018 erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen von 250Mio.€ auf 450Mio.€ erhöht. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet und wurde bereits vorzeitig für neue Orders geschlossen. In der finalen, verbindlichen Orderphase lag das Volumen bei 864,5Mio.€ und damit etwa 3,5-fach über dem ursprünglichen Zielvolumen. Insgesamt beteiligten sich 84 nationale und internationale Investoren an der Transaktion. Die Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren in insgesamt sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung strukturiert. Mit der Transaktion optimiert Bechtle das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur und stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni.

Das breite Investoreninteresse unterstreicht die hohe Attraktivität der Bechtle AG am Kapitalmarkt. Vertreten waren sämtliche relevante Investorengruppen – von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über Förderbanken bis hin zu nationalen und internationalen Geschäftsbanken.

„Die außergewöhnlich hohe Nachfrage bestätigt das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke, die langfristige Strategie und die Verlässlichkeit von Bechtle. Die erfolgreiche Platzierung verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweitert unseren Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unserer internationalen Wachstums- und Akquisitionsstrategie“, sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG.

Die Vermarktungsphase lief vom 12. Mai bis zum 16. Juni 2026. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am 21. Mai 2026 für neue Orders geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung für die bestehenden Investoren sicherzustellen. Die Transaktion wurde von Commerzbank, DZ Bank und Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet.

Über Bechtle

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen – von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung , Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung, Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden – ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDax notiert. 2025 lag das Geschäftsvolumen bei 8,6 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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