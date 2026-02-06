Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
06.02.2026 08:15:03
EQS-News: Bechtle zeigt starken Jahresendspurt
EQS-News: Bechtle AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Bechtle zeigt starken Jahresendspurt
Neckarsulm, 6. Februar 2026 – Die Bechtle AG hat nach vorläufigen Zahlen im vierten Quartal eine sehr starke Entwicklung gezeigt und damit das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich im Gesamtjahr um rund 8 % auf knapp 8,6 Mrd. €. Der Umsatz stieg um circa 2 % auf 6,4 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) liegt bei rund 324 Mio. €. Die Zahl der Beschäftigten ist akquisitionsbedingt auf 16.360 angestiegen.
Das vierte Quartal zeigte eine sehr starke Entwicklung, insbesondere aufgrund eines herausragenden Schlussmonats. Das Geschäftsvolumen stieg von Oktober bis Dezember um mehr als 16 %. Das EBT konnte sogar über 20 % auf gut 121 Mio. € zulegen und markiert damit ein neues Rekordquartal in der 43-jährigen Unternehmensgeschichte.
„Die Leistung unserer Teams zum Jahresende verdient höchsten Respekt und zeigt einmal mehr die Stärke von Bechtle. Wir gehen auch für 2026 davon aus, dass sich Bechtle positiv entwickeln wird, wenngleich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben. Insbesondere die zum Teil deutlichen Preiserhöhungen der Hersteller und mögliche Lieferschwierigkeiten könnten sich im weiteren Jahresverlauf belastend auswirken“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.
Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 20. März 2026 veröffentlichen.
Über Bechtle
Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen – von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Work-place und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Wir bieten unseren Kunden zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden – ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDax notiert. 2025 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6,4 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com.
Kontakt
06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bechtle AG
|Bechtle Platz 1
|74172 Neckarsulm
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7132 981-0
|Fax:
|+49 7132 981-8000
|E-Mail:
|ir@bechtle.com
|Internet:
|bechtle.com
|ISIN:
|DE0005158703
|WKN:
|515870
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2272276 06.02.2026 CET/CEST
