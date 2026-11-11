Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
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11.11.2026 09:40:52
EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung
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EQS-News: Alzchem Group AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und
Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Trostberg, 09. November 2026
1. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurden insgesamt 13.318 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erworben, dessen Beginn am 02. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 13.318 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen:
1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen
Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.
Alzchem Group AG
- Vorstand -
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Telefon:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-Mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A41YHG1
|WKN:
|A41YHG
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|EQS News ID:
|2432696
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432696 11.11.2026 CET/CEST
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