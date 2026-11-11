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WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1

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11.11.2026 09:40:52

EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

11.11.2026 / 09:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und

Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Trostberg, 09. November 2026

 

 

1. Zwischenmeldung

 

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurden insgesamt 13.318 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erworben, dessen Beginn am 02. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 13.318 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen:

 

Handelsdatum Gesamtzahl
Aktien		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes
Volumen (EUR)1
02.11.2026 - - -
03.11.2026 2.794 139,25 389.074,80
04.11.2026 2.832 151,26 428.362,00
05.11.2026 3.810 153,48 584.754,00
06.11.2026 3.882 141,80 550.461,00
S 13.318 146,62 1.952.651,80

1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen

 

Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.

 

Alzchem Group AG

- Vorstand -


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A41YHG1
WKN: A41YHG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181
EQS News ID: 2432696

 
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2432696  11.11.2026 CET/CEST

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