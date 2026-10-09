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09.10.2026 12:46:13

EQS-News: BENO Holding AG schafft durch erfolgreiche Refinanzierungen rund 16 Mio. EUR freie Liquidität

EQS-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BENO Holding AG schafft durch erfolgreiche Refinanzierungen rund 16 Mio. EUR freie Liquidität

09.10.2026 / 12:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, den 09.10.2026 – Die BENO Holding AG hat in den vergangenen rund zwölf Monaten fünf Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 28 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Vier davon betreffen Refinanzierungen bestehender Immobilien, eine weitere die Finanzierung eines Neuankaufs.
Im Rahmen der Refinanzierungen wurden bestehende Bankdarlehen durch Finanzierungen mit neuen Finanzierungspartnern abgelöst und neu aufvalutiert. Dadurch konnte BENO rund 16 Mio. EUR zusätzliche freie Liquidität generieren. Zusätzlich stehen rund 1 Mio. EUR zweckgebundene Mittel für weitere Objektverbesserungen zur Verfügung.
Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG:
„Finanzierungen dieser Größenordnung sind im heutigen Marktumfeld keine Selbstverständlichkeit. Dass wir fünf Finanzierungen über insgesamt rund 28 Mio. EUR abschließen und dabei rund 16 Mio. EUR zusätzliche freie Liquidität aus unserem Bestand generieren konnten, sehen wir als Bestätigung der Qualität unseres Portfolios und der Finanzierungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Gleichzeitig haben wir unseren Kreis an Finanzierungspartnern deutlich verbreitert.“
Der geschaffene finanzielle Spielraum wurde bereits teilweise genutzt. Unter anderem hat BENO daraus eine 10-Mio.-EUR-Anleihe zurückgeführt und erstes weiteres Wachstum finanziert. Die verbleibende Liquidität schafft zugleich die Grundlage für weitere Investitionen und Akquisitionen in einer Größenordnung von rund 25 bis 30 Mio. EUR.
BENO entwickelt seine Bestandsimmobilien durch Investitionen in Gebäude und technische Infrastruktur sowie durch die Verbesserung von Nutzbarkeit und Drittverwendungsfähigkeit kontinuierlich weiter. Die abgeschlossenen Refinanzierungen zeigen, dass dadurch geschaffene Werte teilweise wieder freigesetzt und für weitere Investitionen und Akquisitionen eingesetzt werden können.
Gerade in einem Marktumfeld, in dem hohe Bau- und Finanzierungskosten die Wirtschaftlichkeit vieler Immobilieninvestitionen stark begrenzen, sieht BENO in flexibel nutzbaren Light-Industrial- und Warehouse-Beständen weiterhin attraktive Renditespreads.
Die zusätzliche Liquidität stärkt die Grundlage für die nächste Wachstumsphase. BENO beabsichtigt, das Portfolio in den kommenden Jahren deutlich auszubauen und die Konsolidierung des fragmentierten deutschen Light-Industrial- und Warehouse-Marktes aktiv mitzugestalten.
 

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.

 



 

09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beno Holding AG
Brienner Str. 7
80333 München
Deutschland
E-Mail: ir@beno-gruppe.de
Internet: www.beno-gruppe.de
ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2
WKN: A11QLP, A3H2XT
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München
LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90
EQS News ID: 2413354

 
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2413354  09.10.2026 CET/CEST

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