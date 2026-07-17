EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht



17.07.2026 / 11:48 CET/CEST

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Pressemitteilung Nr. 13/2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

Konzernumsatzerlöse in Höhe von 71,0 Mio. Euro

Konzernbetriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf 0,6 Mio. Euro

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufs angepasst

Zahlreiche Produktinitiativen gestartet

Haselünne, 17. Juli 2026 – Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse in Höhe von 71,0 (H1/2025: 79,9) Mio. Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) ist in den ersten sechs Monaten auf 0,6 (H1/2025: 3,2) Mio. Euro gesunken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) belief sich auf 4,9 (H1/2025: 7,4) Mio. Euro.

„Die bereits im ersten Quartal sichtbaren Entwicklungen unsere wesentlichen Kennzahlen haben sich leider auch in den letzten drei Monaten fortgesetzt“, erklärt Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe und führt weiter aus: „Im Wesentlichen ist dies nach wie vor auf die anhaltenden Markt- und Konsumschwächen in Deutschland zurückzuführen. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das bereits bei den Planungen für das Geschäftsjahr 2026 reflektiert, die Dynamik der Marktentwicklungen ist aber deutlich ausgeprägter als erwartet“.

Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Vor dem Hintergrund der Entwicklung im ersten Halbjahr passt die Berentzen-Gruppe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Die Unternehmensgruppe erwartet nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2026 ein Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,0 Mio. Euro (zuvor: 7,0 bis 9,0 Mio. Euro; 2025: 8,5 Mio. Euro) sowie ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) zwischen 12,4 und 13,9 Mio. Euro (zuvor: 16,1 bis 18,1 Mio. Euro; 2025: 17,1 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden nunmehr in einer Bandbreite zwischen 151,0 und 156,0 Mio. Euro erwartet (zuvor: 163,0 bis 173,0 Mio. Euro; 2025: 162,9 Mio. Euro).

„Diese Anpassung ist erforderlich, auch wenn wir im Rahmen unserer Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030 bereits zahlreiche Gegensteuerungsmaßnahmen gestartet haben. Dazu gehört beispielsweise die Einführung unserer neuen Marke Juma, die bislang sehr erfolgreich verlaufen ist. Nach dem exklusiven Launch bei einem der größten deutschen Drogerieketten startet der nationale Rollout auch im Lebensmitteleinzelhandel ab September. Die Marke Puschkin haben wir vollständig überarbeitet – neben neuen Produktausstattungen und neuen Liquids setzen wir auch auf drei Ready to Drink-Varianten in Dosen. Erste positive Umsatz- und Ergebniseffekte werden wir in der zweiten Jahreshälfte sehen – ihre ganze Kraft entfalten die neuen Initiativen dann ab dem kommenden Geschäftsjahr. Kontraproduktiv könnten sich in dem aktuellen Marktumfeld für unsere gesamte Branche aber geplante Regularien wie die Zuckerabgabe oder die Erhöhung der Alkoholsteuer niederschlagen“, so Schwegmann abschließend.

Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und zur Jahresprognose werden planmäßig am 13. August 2026 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.

Über die Berentzen-Gruppe:

Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse – von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

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