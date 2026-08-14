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14.08.2026 15:45:13

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

14.08.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 14. August 2026


Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

Die Berliner Effektengesellschaft AG konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 62,21 % auf 63,94 Millionen € steigern.

Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 64,23 % auf 43,47 Millionen €.

Getragen ist das Konzernergebnis von der Konzerngesellschaft Tradegate AG, die ihre Handelsumsätze im ersten Halbjahr um 15 % auf 281 Milliarden € und das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit um 63,74 % auf 66,11 Millionen € steigern konnte.

Bis zum heutigen Tag hat die Berliner Effektengesellschaft AG aus dem Aktienrückkaufprogramm Stück 56.191 eigene Aktien über die Börse erwerben können, die zum Jahresende eingezogen werden.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de einsehbar.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 890 21-145

Telefax: 030 – 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

 

 

 


14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 89 606 144
Fax: 030 - 89 606 134
E-Mail: info@effektengesellschaft.de
Internet: www.effektengesellschaft.de
ISIN: DE0005221303
WKN: 522130
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900P0K9DSQNQL9L23
EQS News ID: 2383372

 
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2383372  14.08.2026 CET/CEST

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