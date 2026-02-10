EQS-News: Bernd Spalt erfüllt laufenden Vertrag – strebt jedoch keine Verlängerung an

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bernd Spalt erfüllt laufenden Vertrag – strebt jedoch keine Verlängerung an



10.02.2026 / 13:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Risikovorstand Bernd Spalt scheidet aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2026 aus

Nachfolgeregelung wird zu gegebener Zeit kommuniziert

Bernd Spalt, Risikovorstand der Commerzbank, hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, seinen noch bis Ende 2026 laufenden Vertrag zu erfüllen, aber keine Verlängerung für diesen anzustreben. Hierüber hat er den Aufsichtsrat in der Sitzung vom 10. Februar in Kenntnis gesetzt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Jens Weidmann , dazu: „Bernd Spalt leistet im Vorstand ausgezeichnete Arbeit, die der Commerzbank in einer herausfordernden Zeit Stabilität und Vertrauen gesichert hat. Wir im Aufsichtsrat bedauern seinen Entschluss sehr. Ich habe aber viel Verständnis dafür, dass Herr Spalt seinen Lebensmittelpunkt nach Ende seines Vertrags zu seiner Familie in Wien verlegen möchte. Bis es so weit ist, freuen wir uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.“

Bernd Spalt ist am 1. Januar 2024 zur Commerzbank gekommen und hat die Risikofunktion als verlässlichen Partner zur Unterstützung der strategischen Ziele der Commerzbank etabliert.

CEO Bettina Orlopp: „Bernd ist nicht nur ein herausragender Risikovorstand, sondern auch ein sehr geschätzter Kollege. Mit seiner Expertise und seinem Weitblick hat er die Commerzbank und ihre Risikofunktion nachhaltig geprägt. Ich respektiere seine Entscheidung, gleichzeitig bedauere ich sie aber sehr und wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste.“

Bernd Spalt: „Meine Entscheidung, die Bank zu verlassen, hat ausschließlich persönliche Gründe. Sie war Ergebnis einer intensiven Abwägung, bei der die Verantwortung gegenüber meiner Familie ausschlaggebend war. Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, vor allem, weil ich mich vom ersten Moment an in der Bank sehr wohlgefühlt habe. Ich bin davon überzeugt, dass die Commerzbank den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird und die Risikofunktion dabei eine entscheidende Rolle spielt.“

Der Aufsichtsrat der Bank ist in die Nachfolgesuche eingetreten und wird das Ergebnis zu gegebener Zeit kommunizieren.

