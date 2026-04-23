Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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23.04.2026 15:07:53
EQS-News: Beschlüsse der 82. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Gruppe
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EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Beschlüsse der 82. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Gruppe
Lenzing, 23. April 2026 – Die 82. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing Gruppe erteilte am Donnerstag, 23.April2026, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr2025 und setzte die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026 fest.
Der Hauptversammlung lagen der festgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss einschließlich Corporate-Governance-Bericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 vor. Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über ihre Tätigkeit im Berichtsjahr.
Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss sowie zum Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.
Wahlen in den Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung wählte Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Mag. Gerhard Schwartz und Mag. Helmut Bernkopf jeweils bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr2030 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe. Die Wiederwahlen unterstreichen die Kontinuität und Stabilität in der Corporate Governance der Lenzing Gruppe.
Der Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe setzt sich damit weiterhin aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen: Carlos Aníbal de Almeida Junior, Cornelius Baur, Helmut Bernkopf, Stefan Fida, Markus Fürst, Franz Gasselsberger, Leonardo Grimaldi, Patrick Lackenbucher, Gerhard Schwartz und Astrid Skala-Kuhmann. Stefan Ertl, Stephan Gruber, Bonita Haag, Helmut Kirchmair und Michael Bichler wurden vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat delegiert.
In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Patrick Lackenbucher zum Vorsitzenden sowie Carlos de Almeida zum 1. Stellvertretenden Vorsitzenden und Stefan Fida zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.
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23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Lenzing AG
|4860 Lenzing
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