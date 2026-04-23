EQS-News: Beschlüsse der 82. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Gruppe

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Beschlüsse der 82. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Gruppe



23.04.2026 / 15:07 CET/CEST

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Beschlüsse der 82. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Gruppe Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Mag. Gerhard Schwartz und Mag. Helmut Bernkopf in den Aufsichtsrat wiedergewählt

Patrick Lackenbucher zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wiedergewählt Lenzing, 23. April 2026 – Die 82. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing Gruppe erteilte am Donnerstag, 23.April2026, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr2025 und setzte die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026 fest. Der Hauptversammlung lagen der festgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss einschließlich Corporate-Governance-Bericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 vor. Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss sowie zum Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.

Wahlen in den Aufsichtsrat Die Hauptversammlung wählte Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Mag. Gerhard Schwartz und Mag. Helmut Bernkopf jeweils bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr2030 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe. Die Wiederwahlen unterstreichen die Kontinuität und Stabilität in der Corporate Governance der Lenzing Gruppe. Der Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe setzt sich damit weiterhin aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen: Carlos Aníbal de Almeida Junior, Cornelius Baur, Helmut Bernkopf, Stefan Fida, Markus Fürst, Franz Gasselsberger, Leonardo Grimaldi, Patrick Lackenbucher, Gerhard Schwartz und Astrid Skala-Kuhmann. Stefan Ertl, Stephan Gruber, Bonita Haag, Helmut Kirchmair und Michael Bichler wurden vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat delegiert. In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Patrick Lackenbucher zum Vorsitzenden sowie Carlos de Almeida zum 1. Stellvertretenden Vorsitzenden und Stefan Fida zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=l5P1Q9g4Q8q2



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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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