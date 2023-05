EQS-News: Beta Systems Software AG: Vorstandsmitglied Dr. Andreas Huth wird sein Amt niederlegen

EQS-News: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Personalie

Beta Systems Software AG: Vorstandsmitglied Dr. Andreas Huth wird sein Amt niederlegen

Berlin, 17. Mai 2023 Herr Dr. Andreas Huth wird auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) ausscheiden und sein Mandat als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 30. September 2023 niederlegen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft nimmt diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis und dankt Herrn Dr. Huth für die achtjährige außerordentlich erfolgreiche, stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Herr Wilhelm K. T. Zours, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Beta Systems Software AG: Das letzte Geschäftsjahr war mit 86 Millionen Euro Umsatz und einem EBITDA von 23 Millionen Euro ein Rekordjahr in der 40jährigen Geschichte des Unternehmens, zu dem Herr Dr. Huth durch seinen großen persönlichen Einsatz ganz wesentlich beigetragen hat. In seiner mehr als achtjährigen Tätigkeit als Vorstand für das Unternehmen ist es ihm zusammen mit seinen Kollegen und Mitarbeitern gelungen, den Umsatz annähernd zu verdreifachen und den Börsenwert zu verfünffachen. Ich spreche daher nicht nur in meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender, sondern auch als Anteilseigner Herrn Dr. Huth meinen großen persönlichen Dank aus. Es ist gegenseitiger Wunsch aller Parteien, dass Herr Dr. Huth in den Aufsichtsrat der Beta Systems IAM Software AG wechselt mit dem Ziel, den Vorsitz dieses Gremiums zu übernehmen. Ende der Unternehmensmitteilung Beta Systems Software AG

