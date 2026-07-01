EQS-News: Bezugsangebot sowie weitere Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses

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Bezugsangebot sowie weitere Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses



01.07.2026 / 17:55 CET/CEST

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Bezugsangebot sowie weitere Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses

München, 1. Juli 2026 – Das Bezugsangebot für die vom Vorstand der Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9) am 12. Juni 2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung wurde im Bundesanzeiger und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 2. Juli 2026 und läuft bis 15. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ. Neben der Möglichkeit der Ausübung von Bezugsrechten besteht die Möglichkeit, darüber hinaus weitere Bezugswünsche über die jeweilige Hausbank mitzuteilen (Überbezugsrecht). Nicht von Aktionären im Rahmen des Bezugs- oder des Überbezugsrecht gezeichnete Aktien werden im Wege eines Rump Placement Investoren zur Zeichnung angeboten.

Aufgrund der noch laufenden wertpapiertechnischen Abwicklung der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Kapitalherabsetzung wird das vom Vorstand beschlossene Bezugsverhältnis noch nach dem Stand vor der Kapitalherabsetzung umgesetzt, d.h. im Verhältnis von zwei neuen Aktien für je fünf alte Aktien. Die Zulassung der neu auszugebenden Aktien kann erst im Nachgang der Kapitalerhöhung erfolgen, so dass den Zeichnern neuer Aktien noch nicht zugelassene neue Aktien in die Depots eingebucht werden.

Weitere Informationen zum Bezugsangebot sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.cherry.de/de/kapitalerhoehung-2026/ abrufbar.

Das Unternehmen passt den voraussichtlichen Veröffentlichungstermin des Geschäftsberichts 2025 an, um ausreichend Zeit für den erhöhten Koordinations- und Prüfungsaufwand im Zusammenhang mit dem Wechsel des Abschlussprüfers und der personellen Veränderungen im Finanz- und Rechnungswesen zu schaffen. Die Finalisierung der Jahresabschlussprüfung wird durch die erfolgreiche Umsetzung einer oder mehrerer der folgenden Schlüsselinitiativen unterstützt: Die Umstrukturierung des Geschäftsbereichs Peripheriegeräte (Projekt Blossom), die Beschaffung von neuem Kapital sowie der Verkauf eines oder mehrerer Geschäftsbereiche des Unternehmens. Das laufende Bieterverfahren für den Geschäftsbereich „Digital Health & Services“ des Unternehmens befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Das Unternehmen wird über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 informieren, sobald weitere Informationen vorliegen.



Wichtige Hinweise:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Jurisdiktionen darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Cherry SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeiner Jurisdiktion zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act von 1933 in der aktuell geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (ii) qualifizierte Anleger i.S.v. Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist, sind und gleichzeitig professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von „investment professionals“ gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (ii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.



Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



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