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24.06.2026 11:03:03

EQS-News: Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie

24.06.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie 

Hamburg, 24. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am gestrigen Tag die Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 3,50 EUR sowie einer Sonderdividende in Höhe von 2,50 EUR je Stückaktie für das zurückliegende Geschäftsjahr beschlossen. Auf Basis des Jahresschlusskurses 2025 (Xetra) von 41,30 EUR entspricht die Gesamtdividende einer Dividendenrendite von
14,53 %.

Die vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 wird Bijou Brigitte im Juli veröffentlichen. Detaillierte Angaben zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 werden im September mit dem Halbjahresfinanzbericht bekannt gegeben.

 

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250 

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

 


24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2352978

 
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2352978  24.06.2026 CET/CEST

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