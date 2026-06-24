Bijou Brigitte Aktie
WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504
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24.06.2026 11:03:03
EQS-News: Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie
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EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie
Hamburg, 24. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am gestrigen Tag die Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 3,50 EUR sowie einer Sonderdividende in Höhe von 2,50 EUR je Stückaktie für das zurückliegende Geschäftsjahr beschlossen. Auf Basis des Jahresschlusskurses 2025 (Xetra) von 41,30 EUR entspricht die Gesamtdividende einer Dividendenrendite von
Die vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 wird Bijou Brigitte im Juli veröffentlichen. Detaillierte Angaben zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 werden im September mit dem Halbjahresfinanzbericht bekannt gegeben.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 40 60609-3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com
24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 60609-0
|Fax:
|+49 (0)40 6026409
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2352978
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2352978 24.06.2026 CET/CEST
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