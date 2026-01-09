Bijou Brigitte Aktie

WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504

09.01.2026 10:21:34

EQS-News: Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab

09.01.2026 / 10:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab

Hamburg, 09. Januar 2026 - Vorläufigen Zahlen zufolge erzielte der Bijou Brigitte-Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 337,6 Mio. EUR (Vorjahr: 333,9 Mio. EUR; +1,1 %) und liegt damit innerhalb der Prognosespanne (330,0 Mio. EUR – 350,0 Mio. EUR).

Das Filialnetz per 31. Dezember 2025 umfasste 904 Filialen und lag damit, hauptsächlich aufgrund der Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers, leicht unter der Filialanzahl des Vorjahres (31. Dezember 2024: 913 Filialen).

Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis sowie der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

 


09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2257876

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257876  09.01.2026 CET/CEST

