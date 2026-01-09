Bijou Brigitte Aktie
WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504
|
09.01.2026 10:21:34
EQS-News: Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab
|
EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab
Hamburg, 09. Januar 2026 - Vorläufigen Zahlen zufolge erzielte der Bijou Brigitte-Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 337,6 Mio. EUR (Vorjahr: 333,9 Mio. EUR; +1,1 %) und liegt damit innerhalb der Prognosespanne (330,0 Mio. EUR – 350,0 Mio. EUR).
Das Filialnetz per 31. Dezember 2025 umfasste 904 Filialen und lag damit, hauptsächlich aufgrund der Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers, leicht unter der Filialanzahl des Vorjahres (31. Dezember 2024: 913 Filialen).
Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis sowie der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com
09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 60609-0
|Fax:
|+49 (0)40 6026409
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2257876
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257876 09.01.2026 CET/CEST
