EQS-News: BIKE24 erwartet deutlich stärkeres Umsatzwachstum und konkretisiert Ergebnisbandbreite

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BIKE24 erwartet deutlich stärkeres Umsatzwachstum und konkretisiert Ergebnisbandbreite



16.09.2026 / 17:14 CET/CEST

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BIKE24 erwartet deutlich stärkeres Umsatzwachstum und konkretisiert Ergebnisbandbreite



Dresden, 16. September 2026. Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung erwartet BIKE24 für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse deutlich oberhalb der bislang kommunizierten Prognose von EUR 316 Mio. bis EUR 332 Mio. Treiber dieser Entwicklung ist eine erhöhte Nachfrage über alle Märkte hinweg, mit einer besonders starken Dynamik in den internationalen Märkten.



Vor diesem Hintergrund hebt BIKE24 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Bandbreite von EUR 345 Mio. bis EUR 360 Mio. an.



Das überdurchschnittliche Wachstum in den internationalen Märkten geht derzeit jedoch mit markt- und länderspezifisch geringeren Ergebnisbeiträgen einher. Zusätzlich belasten ein preissensitives Marktumfeld, eine hohe Nachfrage nach margenschwächeren Elektronikartikeln sowie allgemein gestiegene Transportkosten die Ergebnisentwicklung.



Der Vorstand hält dennoch an einer wachstumsorientierten Aussteuerung fest, um die aktuelle Marktdynamik zur weiteren Kundengewinnung und zur Erhöhung der Marktdurchdringung zu nutzen. Bezogen auf das bereinigte EBITDA erwartet BIKE24 weiterhin einen Wert innerhalb der bestehenden Prognose von EUR 16,0 Mio. bis EUR 20,0 Mio., nach aktueller Einschätzung in einer Bandbreite von EUR 16,0 Mio. bis EUR 18,0 Mio.



**Über BIKE24**

BIKE24 ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



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Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

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