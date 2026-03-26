EQS-News: Bike24 Holding AG: Beschleunigtes Wachstum in 2025 geprägt von mehr Reichweite, einem stärkeren Ergebnis und finanzieller Stabilität

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Bike24 Holding AG: Beschleunigtes Wachstum in 2025 geprägt von mehr Reichweite, einem stärkeren Ergebnis und finanzieller Stabilität



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bike24 Holding AG: Beschleunigtes Wachstum in 2025 geprägt von mehr Reichweite, einem stärkeren Ergebnis und finanzieller Stabilität Umsatzwachstum im vierten Quartal: +35,5 % / Gesamtjahr: +27,7 % auf EUR 289,1 Mio.

Bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025: EUR 14,5 Mio. (+172,7%)

Freier Cashflow steigt auf EUR 16,0 Mio. (VJ: EUR 10,5 Mio.)

Erstmals über 1 Million aktive Kunden

Verlängerung des Konsortialkreditvertrags bis 30. April 2028

Prognose 2026: Umsatz EUR 318 Mio. – EUR 332 Mio. / Bereinigtes EBITDA EUR 16 Mio. – EUR 20 Mio.

Dresden, 26. März 2026 – Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihr starkes Wachstum in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld konsequent fortgesetzt. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von 35,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten Geschäftsjahr wuchs der Umsatz auf EUR 289,1 Mio., ein Anstieg von 27,7 % zum Vorjahr. Gleichzeitig wurde das Profitabilitätsziel für das Jahr 2025 übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 14,5 Mio. und lag damit EUR 1,0 Mio. oberhalb der Prognosespanne vom 21. Oktober 2025. Damit bestätigt BIKE24 die am 5. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.



Ergebniskennzahlen deutlich verbessert und positive operative Cashflow-Entwicklung

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte BIKE24 im Jahr 2025 das bereinigte EBITDA um 172,7 % auf EUR 14,5 Mio. deutlich steigern. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0 % (VJ: 2,4 %). Maßgeblich hierfür waren ein außerordentlich umsatzstarkes zweites Geschäftshalbjahr, eine verbesserte Kostenstruktur sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung . Der Profitabilitätssprung spiegelt sich auch im Jahresergebnis wider: Dieses konnte auf EUR -0,6 Mio. (VJ: EUR -13,6 Mio.) deutlich verbessert werden.



Aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftete BIKE24 im Geschäftsjahr 2025 einen operativen Cashflow in Höhe von EUR 17,9 Mio. - der freie Cashflow stieg auf EUR 16,0 Mio. (VJ: EUR 10,5 Mio.). Die Erhöhung ist hauptsächlich auf ein stark verbessertes operatives Ergebnis zurückzuführen.



Die positive Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch in einer verbesserten Bilanzstruktur wider. Ähnlich wie im Geschäftsjahr 2024 führte die planmäßige Verbesserung der Bestandsreichweiten durch den Abbau von Überbeständen und ein optimiertes Einkaufsmanagement zu einer weiteren Optimierung des Working Capital.



Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24, kommentiert:

„Zwei Kennzahlen des Jahres 2025 machen mich besonders stolz: Erstmals überschreiten wir die Marke von einer Million aktiver Kunden – ein Meilenstein, der die wachsende Reichweite und Relevanz unserer Plattform in ganz Europa unterstreicht. Gleichzeitig haben wir trotz des deutlichen Umsatzwachstums die Bestands-Umsatz-Relation von 27 % auf 22 % verbessert. Das ist das Ergebnis einer konsequenten Einkaufssteuerung und Gesundung unseres Warenbestands."



Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24, ergänzt:

„Es ist erfreulich zu sehen, dass BIKE24 in nahezu allen Finanzkennzahlen einen großen Schritt zu finanzieller Stärke und Unabhängigkeit gemacht hat. Mit der gestiegene Ertragskraft und dem operativen Cashflow konnten wir unseren Nettoverschuldungsgrad signifikant verbessern. Zudem gibt uns die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits die erforderliche finanzielle Flexibilität. Auch für das Geschäftsjahr 2026 setzen wir weiterhin auf einen Wachstumskurs und erwarten neben Umsatzzuwächsen ein erhöhtes operatives Ergebnis."



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Für das Jahr 2026 möchte BIKE24 sein profitables Wachstum fortsetzen und geht von einem Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. aus, was einer Steigerung von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 16 Mio. und EUR 20 Mio. liegen.



Zur Finanzierung des Wachstumskurses hat BIKE24 die im bestehenden Konsortialkreditvertrag vorgesehene Verlängerungsoption wahrgenommen. Damit verlängert sich die Laufzeit der Kreditfazilitäten um ein weiteres Jahr bis zum 30. April 2028, die Konditionen bleiben unverändert.



Mit der erfolgreichen Umsetzung strategischer Initiativen und der weiteren Expansion in neue Märkte sieht sich BIKE24 gut aufgestellt, um das profitable Wachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.



Den vollständigen Geschäftsbericht einschließlich des Konzernabschlusses finden Sie hier:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#annual



Heute um 11:00 Uhr findet der FY 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Es steht folgende Teilnahmemöglichkeit zur Verfügung:

https://www.appairtime.com/de/event/503b6994-728c-4c19-91b2-a70a153d930a



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ Q4 2025 Q4 2024 Delta GJ 2025 GJ 2024 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 43.976 31.855 +38,1% 196.827 150.389 +30,9% Lokalisierte Märkte 17.710 12.884 +37,5% 66.125 51.251 +29,0% Rest von Europa (EWR) 5.532 4.145 +33,5% 21.714 18.395 +18,0% Rest der Welt 978 1.458 -32,9% 4.417 6.276 -29,6% Umsatzerlöse 68.196 50.341 +35,5% 289.084 226.311 +27,7% Sonstige Erträge 4.137 75 +5.428,7% 4.433 331 +1.239,5% Gesamterträge 72.333 50.415 +43,5% 293.516 226.642 +29,5% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -49.041 -35.897 +36,6% -210.847 -164.736 +28,0% Bruttoergebnis 19.155 14.443 +32,6% 78.237 61.576 +27,1% Bruttomarge 28,1% 28,7% -0,6 pp 27,1% 27,2% -0,1 pp Perfomance Marketingkosten -1.015 -752 +35,0% -3.705 -2.820 +31,4% Vertriebskosten¹ -5.775 -4.367 +32,2% -24.699 -19.490 +26,7% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.410 -5.022 +27,6% -25.975 -25.557 +1,6% Sonstige Aufwendungen -4.155 -2.351 +76,8% -12.172 -10.964 +11,0% Restrukturierungsaufwendungen - -1.621 - - -1.621 - EBITDA 5.936 405 +1.365,4% 16.118 1.455 +1.007,6% EBITDA Marge 8,7% 0,8% +7,9 pp 5,6% 0,6% +4,9 pp Bereinigungen -2.374 1.193 - -1.576 3.878 - Bereinigtes EBITDA 3.562 1.598 +122,9% 14.541 5.333 +172,7% Bereinigte EBITDA Marge 5,2% 3,2% +2,0 pp 5,0% 2,4% +2,6 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.993 -1.820 +9,5% -7.233 -7.025 +3,0% Bereinigtes EBIT 1.569 -221 - 7.309 -1.691 - Bereinigte EBIT Marge 2,3% -0,4% +2,7 pp 2,5% -0,7% +3,3 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten -2.400 -2.381 +0,8% -9.543 -9.524 +0,2% Bereinigungen 2.374 -1.193 - 1.576 -3.878 - Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.543 -3.796 - -658 -15.094 - EBIT Marge 2,3% -7,5% +9,8 pp -0,2% -6,7% +6,4 pp Finanzaufwendungen, netto -299 -808 -63,0% -3.515 -4.157 -15,4% Ergebnis vor Steuern 1.244 -4.604 - -4.174 -19.250 - Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 394 1.075 -63,3% 3.592 5.633 -36,2% Periodenergebnis 1.638 -3.529 - -582 -13.618 - Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 1.142.447 916.900 +24,6% Anzahl Bestellungen 450.923 334.436 +34,8% 2.014.581 1.567.236 +28,5% Durchschnittlicher Warenkorb 153 152 +1,3% 144 144 -0,1% Bestellungen wiederkehrender Kunden 70,5% 69,6% +0,9 pp 70,7% 71,3% -0,5 pp Rücksendequote 16,4% 16,0% +0,4 pp 18,1% 17,5% +0,5 pp

**Über die Bike24 Holding AG**

Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



**Pressekontakt**

E-mail: presse@bike24.net



**Investor Relations**

Bike24 Holding AG

Breitscheidstraße 40

01237 Dresden

E-Mail: ir@bike24.net

Web: www.bike24.com/investor-relations

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. – Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihr starkes Wachstum in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld konsequent fortgesetzt. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von 35,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten Geschäftsjahr wuchs der Umsatz auf EUR 289,1 Mio., ein Anstieg von 27,7 % zum Vorjahr. Gleichzeitig wurde das Profitabilitätsziel für das Jahr 2025 übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 14,5 Mio. und lag damit EUR 1,0 Mio. oberhalb der Prognosespanne vom 21. Oktober 2025. Damit bestätigt BIKE24 die am 5. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte BIKE24 im Jahr 2025 das bereinigte EBITDA um 172,7 % auf EUR 14,5 Mio. deutlich steigern. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0 % (VJ: 2,4 %). Maßgeblich hierfür waren ein außerordentlich umsatzstarkes zweites Geschäftshalbjahr, eine verbesserte Kostenstruktur sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung . Der Profitabilitätssprung spiegelt sich auch im Jahresergebnis wider: Dieses konnte auf EUR -0,6 Mio. (VJ: EUR -13,6 Mio.) deutlich verbessert werden.Aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftete BIKE24 im Geschäftsjahr 2025 einen operativen Cashflow in Höhe von EUR 17,9 Mio. - der freie Cashflow stieg auf EUR 16,0 Mio. (VJ: EUR 10,5 Mio.). Die Erhöhung ist hauptsächlich auf ein stark verbessertes operatives Ergebnis zurückzuführen.Die positive Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch in einer verbesserten Bilanzstruktur wider. Ähnlich wie im Geschäftsjahr 2024 führte die planmäßige Verbesserung der Bestandsreichweiten durch den Abbau von Überbeständen und ein optimiertes Einkaufsmanagement zu einer weiteren Optimierung des Working Capital.Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24, kommentiert:„Zwei Kennzahlen des Jahres 2025 machen mich besonders stolz: Erstmals überschreiten wir die Marke von einer Million aktiver Kunden – ein Meilenstein, der die wachsende Reichweite und Relevanz unserer Plattform in ganz Europa unterstreicht. Gleichzeitig haben wir trotz des deutlichen Umsatzwachstums die Bestands-Umsatz-Relation von 27 % auf 22 % verbessert. Das ist das Ergebnis einer konsequenten Einkaufssteuerung und Gesundung unseres Warenbestands."Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24, ergänzt:„Es ist erfreulich zu sehen, dass BIKE24 in nahezu allen Finanzkennzahlen einen großen Schritt zu finanzieller Stärke und Unabhängigkeit gemacht hat. Mit der gestiegene Ertragskraft und dem operativen Cashflow konnten wir unseren Nettoverschuldungsgrad signifikant verbessern. Zudem gibt uns die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits die erforderliche finanzielle Flexibilität. Auch für das Geschäftsjahr 2026 setzen wir weiterhin auf einen Wachstumskurs und erwarten neben Umsatzzuwächsen ein erhöhtes operatives Ergebnis."Für das Jahr 2026 möchte BIKE24 sein profitables Wachstum fortsetzen und geht von einem Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. aus, was einer Steigerung von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 16 Mio. und EUR 20 Mio. liegen.Zur Finanzierung des Wachstumskurses hat BIKE24 die im bestehenden Konsortialkreditvertrag vorgesehene Verlängerungsoption wahrgenommen. Damit verlängert sich die Laufzeit der Kreditfazilitäten um ein weiteres Jahr bis zum 30. April 2028, die Konditionen bleiben unverändert.Mit der erfolgreichen Umsetzung strategischer Initiativen und der weiteren Expansion in neue Märkte sieht sich BIKE24 gut aufgestellt, um das profitable Wachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.Den vollständigen Geschäftsbericht einschließlich des Konzernabschlusses finden Sie hier:Heute um 11:00 Uhr findet der FY 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Es steht folgende Teilnahmemöglichkeit zur Verfügung:Verkürzte Konzern-Gewinn- und VerlustrechnungDie Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.E-mail: presse@bike24.netBike24 Holding AGBreitscheidstraße 4001237 DresdenE-Mail: ir@bike24.netWeb: www.bike24.com/investor-relationsBestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News