Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 14:43:13

EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback

EQS-News: Bilfinger SE / Key word(s): Share Buyback/Share Buyback
Bilfinger SE: Share Buyback

15.12.2025 / 14:43 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bilfinger SE: Share Buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 47. Interim Reporting

In the time period from December 08, 2025 until and including December 12, 2025, a number of 10,021 shares were bought back within the framework of the share buyback of Bilfinger SE. The beginning of the share buyback on January 21, 2025 was disclosed on January 20, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price [EUR]
08.12.2025 2,017 104.5620
09.12.2025 2,031 103.8492
10.12.2025 2,019 104.4892
11.12.2025 2,000 105.6821
12.12.2025 1,954 107.9456

The transactions are published in a detailed form on the website of Bilfinger SE (http://www.bilfinger.com).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period of January 21, 2025, until and including December 12, 2025, amounts to 644,911 shares.

The purchase of the shares of Bilfinger SE is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Bilfinger SE.

 


15.12.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Germany
Phone: +49 (0621) 459-0
Fax: +49 (0621) 459-23 66
E-mail: ir@bilfinger.com
Internet: http://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hanover, Munich, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2245720

 
End of News EQS News Service

2245720  15.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SEmehr Analysen

09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 107,80 1,03% Bilfinger SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street dürfte den Handel höher eröffnen. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen