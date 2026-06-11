EQS-News: BINECT AG: Die Binect AG verkauft ihre 100%-Beteilung Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH

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BINECT AG: Die Binect AG verkauft ihre 100%-Beteilung Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH



11.06.2026 / 14:15 CET/CEST

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Corporate News

BINECT AG: Die Binect AG verkauft ihre 100%-Beteilung Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH

Deal-Volumen in Höhe von insgesamt gut EUR 6,5 Mio.

Zustimmung der Hauptversammlung notwendig

Strategischer Partner bietet bestmögliche Perspektive für Binect GmbH

Weiterstadt, 11.06.2026. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat heute einen notariell beurkundeten Kauf- und Abtretungsvertrag über sämtliche Anteile an der Binect GmbH, der derzeit einzigen operativ tätigen Tochtergesellschaft der Binect AG, an die hpc DUAL Österreich GmbH abgeschlossen.

Die hpc DUAL ist ein strategischer Partner und Branchenexperte, der in Österreich Marktführer bei der nachweisbaren digitalen Zustellung ist und dessen Dienst BriefButler von über 90% der österreichischen Kommunen genutzt wird. Im gesamten DACH-Raum setzen bereits ca. 1.900 Verwaltungen auf die sog. duale Zustellung von hpc DUAL. Dahinter steht ein „Digital First“-Ansatz, bei dem die Post zunächst rein digital zugestellt wird. Die physische Briefzustellung ist lediglich eine Fallback-Option, wenn die rein digitale Zustellung nicht in Betracht kommt. Dieser kosten- und zeitsparende duale Ansatz der hpc DUAL bei der Zustellung wird in Zukunft voraussichtlich auch in Deutschland an Bedeutung gewinnen.

Der Binect AG fließen aus dem Verkauf der Anteile und der Rückführung von Darlehen Mittel in Höhe von insgesamt EUR 6.300.000,- zu. Zusätzlich wurde mit der Käuferin ein bis zum 31. Dezember 2027 laufender Beratungsvertrag geschlossen, der mit bis zu EUR 225.000,- vergütet wird.

Der Vollzug der Transaktion ist für den 1. September 2026 vorgesehen, sofern bis dahin alle Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Dazu gehört unter anderem ein zustimmender Beschluss auf der für den 30. Juli 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Binect AG. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen ferner, der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juli 2026 vorzuschlagen, die Mittel aus der Transaktion nicht in neue operative Tätigkeiten zu investieren, sondern diese durch einen Aktienrückkauf und durch eine Kapitalherabsetzung in mehreren Schritten zu erheblichen Teilen an die Inhaber der 3.215.715 Aktien der Binect AG auszukehren.

Dr. Frank Wermeyer, Vorstand der Binect AG:

„Aufgrund des Wandels zur Digitalisierung der Zustellung hätte es größerer Investitionen bedurft, um die Binect GmbH als Stand-Alone-Anbieter weiterzuentwickeln und dabei als echten Digital Player für ausgehende und eingehende Sendungen zu etablieren. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich vor diesem Hintergrund entschieden, die Kernbeteiligung der Binect AG an einen strategischen Marktteilnehmer abzugeben, der durch seine starke Marktpräsenz in Österreich bewiesen hat, dass er alle Möglichkeiten bietet, das Geschäft der Binect GmbH zu sichern und die Digitalisierung bei der Zustellung mit entsprechenden technischen und finanziellen Mitteln voranzutreiben.“

Joseph Schneider, Geschäftsführer der hpc DUAL GmbH:

„Wir freuen uns, mit der Binect GmbH einen leistungsstarken Hybridpost-Anbieter mit moderner Produkt-Plattform und starker Kundenbasis bei deutschen Unternehmen und Kommunen hinzuzugewinnen. Bereits seit einiger Zeit arbeiten wir gemeinsam an der Integration einzelner Services und sind überzeugt, das Geschäft der Binect GmbH unter dem Dach der hpc DUAL erfolgreich weiterentwickeln zu können.“

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

Binect AG

Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17

64331 Weiterstadt

E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com

Über die Binect AG

Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen.

Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

Über die hpc DUAL GmbH

Die hpc DUAL GmbH ist Spezialist für smarte Zustelllösungen – digital, physisch und alles dazwischen. Bereits seit 2006 gestaltet hpc DUAL den Übergang von Papier zu digitalem Versand neu – mit Lösungen, die Verwaltungen und Unternehmen helfen,

effizienter, nachhaltiger und moderner zu kommunizieren. Die Plattform „BriefButler“ verbindet die analoge und digitale Welt nahtlos. Automatisierter Versand und medienbruchfreie, rechtssichere Zustellung – und dabei ganz einfach wie ein Baustein in bestehende Prozesse integrierbar.