EQS-News: Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht

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Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht



16.04.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht Konzernumsatz auf 22,1 Mio. EUR gestiegen (+5,6%)

Großkundensegment als Treiber, Mittelstandsgeschäft unterproportional gewachsen

EBITDA-Wachstum aufgrund der ausgebliebenen Dynamik im Mittelstandsgeschäft gering (+7 TEUR), EBITDA mit 767 TEUR aber deutlich positiv

Mittelstandssegment soll 2026 wieder deutlich stärker wachsen, Vertriebspipeline entwickelt sich positiv

Weiterstadt, 16.04.2026. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) veröffentlicht heute den konsolidierten IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Nach dem Rekordjahr 2024 fiel das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum erwartungsgemäß geringer aus, auf der Ergebnisseite führte der aufgrund der Zurückhaltung der Mittelstandskunden anhaltend veränderte Umsatz-Mix zu einer Seitwärtsbewegung.

„In einem Branchenumfeld, in dem unsere Partner auf der Druck- und Zustellseite zum Teil empfindliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen, gewinnen wir weiterhin Kunden und sind 2025 insgesamt erneut profitabel gewachsen. Gerade mit dem neuen Self-Service- und Einsteigerprodukt Binect ONE konnten viele kleinere Mittelstandskunden akquiriert werden. Die geringeren Volumina in diesem Bereich reichen aber nicht, um größere Kunden zu ersetzen, die unser Wachstum und unsere Profitabilität maßgeblich tragen. Eine neue Ausrichtung in Marketing und Vertrieb stellt sicher, dass der Kernfokus der Binect GmbH 2026 wieder genau hier liegt“, kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten der Binect-Gruppe.



Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Insgesamt wurden Konzern-Umsatzerlöse im Berichtszeitraum in Höhe von 22.132 TEUR (Vorjahr: 20.962 TEUR) erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 5,6%. Wie bereits 2024 war das Großkundengeschäft der Hauptwachstumstreiber, während die sogenannten strategischen Produkte für den Mittelstand mit einem Umsatz von 10.818 TEUR nur geringfügig über dem Vorjahreswert (10.528 TEUR) lagen. Entsprechend sank deren Anteil am Gesamtumsatz auf 49% (Vorjahr: 50%). Im OEM-Geschäft mit der Deutsche Post AG (E-Postbusiness Box) war, wie in den Vorjahren, ein deutlich rückläufiger Sendungsmengentrend zu verzeichnen. Dieser wirkte sich 2025 aufgrund der vertraglich vereinbarten Festumsatzes jedoch nicht merklich auf die Geschäftszahlen aus.



Die anhaltende Produkt-Mix-Veränderung bei gleichzeitig unterplanmäßig, aber dennoch gestiegenen Kosten führte zu einer nur leichten Verbesserung der Ergebniskennzahlen: So belief sich das EBITDA auf Konzernebene auf 767 TEUR in 2025 (Vorjahr: 762 TEUR) und das EBIT erhöhte sich von 23 TEUR im Vorjahr um 11 TEUR auf 34 TEUR in 2025. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) verbesserte sich auf 23 TEUR (Vorjahr: 14 TEUR). Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen latenten Steuern von +96 TEUR im Berichtsjahr (Vorjahr: +73 TEUR) wurde für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von +120 TEUR realisiert, welches um 33 TEUR bzw. 38% über dem Vorjahresergebnis von +87 TEUR lag.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte im Berichtsjahr mit 231 TEUR nicht den Vorjahreswert von 541 TEUR, was insbesondere auf die Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-914 TEUR) im Vergleich zu den geringeren Veränderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+358 TEUR) zurückzuführen ist. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ging weiter zurück auf -263 TEUR (Vorjahr: -353 TEUR) und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -154 TEUR (Vorjahr: -113 TEUR). Der Finanzmittelfonds verringerte sich zum 31.12.2025 damit auf 2.130 TEUR (Vorjahr : 2.316). Die Konzern-Eigenkapitalquote verbesserte sich durch die Verkürzung der Bilanzsumme und Jahresüberschuss zum Jahresende auf den sehr soliden Wert von 67,5% (Vorjahr: 61,6%).



Ausblick

Die Erfahrungen aus 2025 zeigen, dass Binect in der Lage ist, mit Binect ONE im unteren Marktsegment eine dreistellige Anzahl von Kunden zu gewinnen. Produkt und Plattform haben sich als skalierbar und stabil erwiesen, die Automatisierungsfunktionen haben erfolgreich gegriffen. Aufbauend auf der performanten Self-Service-Basis im unteren Kundensegment wurden Vertrieb und Marketing für 2026 deshalb wieder deutlich stärker darauf ausgerichtet, nachhaltiges und substanzielles Wachstum im Mittelstandsgeschäft mit größeren Kunden zu erzielen, d.h. höhere Sendungsvolumen zu akquirieren. Neben dem Neugeschäft mit Binect-Enterprise-Lösungen bildet die Erschließung neuer Geschäfte, die auf der Integration der Binect-API in weitere Softwarelösungen basieren, die zweite Säule dieser Wachstumsstrategie. Darüber hinaus setzt sich Binect weiter intensiv mit der Entwicklung und der Integration von neuen Lösungsbausteinen rund um das Intelligent Document Processing (IDP) auseinander. Die 2025 gestartete IDP-Initiative hat bereits den Prototypen einer Lösung für das integrierte Management von Ein- und Ausgangspost hervorgebracht, der aktuell in ein Proof-of-Concept-Stadium weiterentwickelt wird.



Insgesamt sieht Binect sich durch die ergriffenen Maßnahmen trotz herausfordernder Marktentwicklungen recht gut gerüstet für die Zukunft. Abzuwarten bleibt jedoch, ob sich insbesondere das Mittelstandssegment im Geschäftsjahr 2026 aus seiner Passivität befreit, wieder Entscheidungen trifft und Investitionen in die Digitalisierung und das Management von Geschäftspost freigibt. Genau hier müssen zudem die aufgesetzten vertrieblichen Maßnahmen greifen. Im bisherigen Jahresverlauf entwickelt sich die Vertriebspipeline der Binect GmbH bereits vielversprechend. Das angestrebte deutlich stärkere Wachstum in den Zielsegmenten öffentliche Hand und Mittelstand wird dabei auch das 2026 zurückgehende Geschäftsvolumen mit der DPAG (E-Postbusiness Box) ausgleichen müssen, das mit dem neuen Rahmenvertrag ab 2026 einhergeht.



Auf Basis der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der genannten Herausforderungen für 2026 rechnet der Vorstand derzeit für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem moderaten Umsatzwachstum von bis zu 5%, maßgeblich aus der geplanten deutlichen Umsatzsteigerung bei den Mittelstandsprodukten. Da mit dem rückläufigen DPAG-Geschäft margenstarker Umsatz wegfällt, wird ergebnisseitig von einem deutlich positiven, aber gegenüber 2025 rückläufigen EBITDA ausgegangen.

Der vollständige Konzernabschluss 2025 steht auf der IR-Website der Binect AG unter www.binect.com zum Download zur Verfügung. Im heutigen Conference Call um 11:00 Uhr wird der Vorstand die einzelnen Zahlen und den Ausblick der Binect-Gruppe genauer erläutern.

Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) veröffentlicht heute den konsolidierten IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Nach dem Rekordjahr 2024 fiel das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum erwartungsgemäß geringer aus, auf der Ergebnisseite führte der aufgrund der Zurückhaltung der Mittelstandskunden anhaltend veränderte Umsatz-Mix zu einer Seitwärtsbewegung.„In einem Branchenumfeld, in dem unsere Partner auf der Druck- und Zustellseite zum Teil empfindliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen, gewinnen wir weiterhin Kunden und sind 2025 insgesamt erneut profitabel gewachsen. Gerade mit dem neuen Self-Service- und Einsteigerprodukt Binect ONE konnten viele kleinere Mittelstandskunden akquiriert werden. Die geringeren Volumina in diesem Bereich reichen aber nicht, um größere Kunden zu ersetzen, die unser Wachstum und unsere Profitabilität maßgeblich tragen. Eine neue Ausrichtung in Marketing und Vertrieb stellt sicher, dass der Kernfokus der Binect GmbH 2026 wieder genau hier liegt“, kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten der Binect-Gruppe.Insgesamt wurden Konzern-Umsatzerlöse im Berichtszeitraum in Höhe von 22.132 TEUR (Vorjahr: 20.962 TEUR) erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 5,6%. Wie bereits 2024 war das Großkundengeschäft der Hauptwachstumstreiber, während die sogenannten strategischen Produkte für den Mittelstand mit einem Umsatz von 10.818 TEUR nur geringfügig über dem Vorjahreswert (10.528 TEUR) lagen. Entsprechend sank deren Anteil am Gesamtumsatz auf 49% (Vorjahr: 50%). Im OEM-Geschäft mit der Deutsche Post AG (E-Postbusiness Box) war, wie in den Vorjahren, ein deutlich rückläufiger Sendungsmengentrend zu verzeichnen. Dieser wirkte sich 2025 aufgrund der vertraglich vereinbarten Festumsatzes jedoch nicht merklich auf die Geschäftszahlen aus.Die anhaltende Produkt-Mix-Veränderung bei gleichzeitig unterplanmäßig, aber dennoch gestiegenen Kosten führte zu einer nur leichten Verbesserung der Ergebniskennzahlen: So belief sich das EBITDA auf Konzernebene auf 767 TEUR in 2025 (Vorjahr: 762 TEUR) und das EBIT erhöhte sich von 23 TEUR im Vorjahr um 11 TEUR auf 34 TEUR in 2025. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) verbesserte sich auf 23 TEUR (Vorjahr: 14 TEUR). Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen latenten Steuern von +96 TEUR im Berichtsjahr (Vorjahr: +73 TEUR) wurde für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von +120 TEUR realisiert, welches um 33 TEUR bzw. 38% über dem Vorjahresergebnis von +87 TEUR lag.Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte im Berichtsjahr mit 231 TEUR nicht den Vorjahreswert von 541 TEUR, was insbesondere auf die Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-914 TEUR) im Vergleich zu den geringeren Veränderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+358 TEUR) zurückzuführen ist. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ging weiter zurück auf -263 TEUR (Vorjahr: -353 TEUR) und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -154 TEUR (Vorjahr: -113 TEUR). Der Finanzmittelfonds verringerte sich zum 31.12.2025 damit auf 2.130 TEUR (Vorjahr : 2.316). Die Konzern-Eigenkapitalquote verbesserte sich durch die Verkürzung der Bilanzsumme und Jahresüberschuss zum Jahresende auf den sehr soliden Wert von 67,5% (Vorjahr: 61,6%).Die Erfahrungen aus 2025 zeigen, dass Binect in der Lage ist, mit Binect ONE im unteren Marktsegment eine dreistellige Anzahl von Kunden zu gewinnen. Produkt und Plattform haben sich als skalierbar und stabil erwiesen, die Automatisierungsfunktionen haben erfolgreich gegriffen. Aufbauend auf der performanten Self-Service-Basis im unteren Kundensegment wurden Vertrieb und Marketing für 2026 deshalb wieder deutlich stärker darauf ausgerichtet, nachhaltiges und substanzielles Wachstum im Mittelstandsgeschäft mit größeren Kunden zu erzielen, d.h. höhere Sendungsvolumen zu akquirieren. Neben dem Neugeschäft mit Binect-Enterprise-Lösungen bildet die Erschließung neuer Geschäfte, die auf der Integration der Binect-API in weitere Softwarelösungen basieren, die zweite Säule dieser Wachstumsstrategie. Darüber hinaus setzt sich Binect weiter intensiv mit der Entwicklung und der Integration von neuen Lösungsbausteinen rund um das Intelligent Document Processing (IDP) auseinander. Die 2025 gestartete IDP-Initiative hat bereits den Prototypen einer Lösung für das integrierte Management von Ein- und Ausgangspost hervorgebracht, der aktuell in ein Proof-of-Concept-Stadium weiterentwickelt wird.Insgesamt sieht Binect sich durch die ergriffenen Maßnahmen trotz herausfordernder Marktentwicklungen recht gut gerüstet für die Zukunft. Abzuwarten bleibt jedoch, ob sich insbesondere das Mittelstandssegment im Geschäftsjahr 2026 aus seiner Passivität befreit, wieder Entscheidungen trifft und Investitionen in die Digitalisierung und das Management von Geschäftspost freigibt. Genau hier müssen zudem die aufgesetzten vertrieblichen Maßnahmen greifen. Im bisherigen Jahresverlauf entwickelt sich die Vertriebspipeline der Binect GmbH bereits vielversprechend. Das angestrebte deutlich stärkere Wachstum in den Zielsegmenten öffentliche Hand und Mittelstand wird dabei auch das 2026 zurückgehende Geschäftsvolumen mit der DPAG (E-Postbusiness Box) ausgleichen müssen, das mit dem neuen Rahmenvertrag ab 2026 einhergeht.Auf Basis der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der genannten Herausforderungen für 2026 rechnet der Vorstand derzeit für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem moderaten Umsatzwachstum von bis zu 5%, maßgeblich aus der geplanten deutlichen Umsatzsteigerung bei den Mittelstandsprodukten. Da mit dem rückläufigen DPAG-Geschäft margenstarker Umsatz wegfällt, wird ergebnisseitig von einem deutlich positiven, aber gegenüber 2025 rückläufigen EBITDA ausgegangen.Der vollständige Konzernabschluss 2025 steht auf der IR-Website der Binect AG unter www.binect.com zum Download zur Verfügung. Im heutigen Conference Call um 11:00 Uhr wird der Vorstand die einzelnen Zahlen und den Ausblick der Binect-Gruppe genauer erläutern.

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