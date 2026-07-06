EQS-News: Bio-Gate AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu

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Bio-Gate AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu



06.07.2026 / 11:20 CET/CEST

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PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu

Kapitalherabsetzung zur Deckung von Verlusten und anschließende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

Maßnahmen stärken die Eigenkapitalbasis und damit Voraussetzungen für eine spürbar stärkere Finanzierungsbasis für weiteres Wachstum

Klinische Zulassungsstudie für HyProtect™-beschichtete Revisionsimplantate mit international tätigem Implantathersteller planmäßig gestartet

Nürnberg/Bremen, 6. Juli 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), eines führenden Anbieters von innovativen Gesundheitstechnologien, hat alle zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte beschlossen.

Mit großer Mehrheit folgten die Aktionäre allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Präsenz auf der Hauptversammlung am 30. Juni lag bei rund 70 Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Der Vorstand informierte über die operative Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr, erläuterte wesentliche Wachstumstreiber und bestätigte die bestehende Jahresprognose.

Kapitalherabsetzung und Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

Die beschlossene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 dient bilanziell der Bereinigung der Kapitalstruktur. Sie führt nicht zu Mittelzu- oder abflüssen. Unmittelbar im Anschluss startet Bio-Gate wie von der Hauptversammlung beschlossen eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für alle Bestandsaktionäre. Es sollen bis zu 650.000 neue Aktien ausgegeben werden. Bei vollständiger Platzierung würde sich die Aktienanzahl um rund 31,9 % - bezogen auf die Aktienzahl nach dem Kapitalschnitt – erhöhen.

Bio-Gate liegen bereits schriftliche Zusagen von wesentlichen Bestandsaktionären im rechnerischen Umfang von 0,8 Mio. Euro vor. Darüber hinaus gibt es weitere mündliche Zusagen aus dem Aktionariat. Die beschlossene Kapitalherabsetzung und die anschließende Kapitalerhöhung verbessern spürbar die Voraussetzungen für das weitere Wachstum.

„Mit den heutigen Beschlüssen stärken wir gezielt unsere Eigenkapitalbasis und schaffen die finanzielle Grundlage, um unsere Technologien in der Medizintechnik und in der Wundpflege in die nächste Phase zu führen“, sagte Marc Lloret-Grau, Vorstandsvorsitzender der Bio-Gate AG. „Dass wesentliche Ankeraktionäre die Kapitalerhöhung bereits mit schriftlichen Zusagen unterstützen, werten wir als klares Vertrauenssignal.“

Strategischer Fokus: Medizintechnik sowie Dermakosmetik & Wundpflege

Die Bio-Gate AG befindet sich an einem Übergangspunkt von der Entwicklungs- und Aufbauphase hin zu einer stärker skalierbaren Wachstumsphase. Die strategisch wichtigsten Werttreiber sind die Medizintechnik und die Dermakosmetik & Wundpflege.

Mit der HyProtect™-Beschichtung für orthopädische Implantate adressiert Bio-Gate den hohen Bedarf an Lösungen zur Reduzierung implantatassoziierter Infektionen. Wie bereits am 2. Juni 2026 veröffentlicht, setzt der erfolgte, vollumfängliche Start der gemeinsam mit einem international tätigen Implantathersteller durchgeführten klinischen Studie planmäßig den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur CE-Zulassung von HyProtect™-beschichteter Revisionsimplantate. Der Partner strebt nach derzeitiger Planung eine Markteinführung ab 2028 an.

Im Segment Dermakosmetik & Wundpflege verfolgt Bio-Gate gemeinsam mit einem weiteren Partner eine eigene Zulassung als Medizinprodukt für das sehr wirksame MicroSilver BG™-Wundspray zur Behandlung chronischer und schwer heilender Wunden.

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Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

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