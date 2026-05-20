EQS-News: Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und nähert sich operativem Break-even

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und nähert sich operativem Break-even



20.05.2026 / 13:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und nähert sich operativem Break-even

Jahresumsatz steigt um fast 5 Prozent auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro)

Starke Umsatzzuwächse bei Tierpflegeprodukten durch Ausbau des Geschäfts in Europa und Nordamerika

Medizintechnik für Implantat-Beschichtungen für Human- und Veterinäranwendungen mit aussichtsreicher Entwicklung

Nürnberg/Bremen, 20. Mai 2026 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, hat im Geschäftsjahr 2025 (zum 31.12.) einen Konzernumsatz in Höhe von 7,4 Mio. Euro erwirtschaftet, ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Signifikant verringerte Bio-Gate die Verluste auf Ebene EBITDA mit 896 TEUR um 31,3 Prozent (Vorjahresverlust: 1.304 TEUR) und auf Ebene EBIT mit 1.130 TEUR um 29,7 Prozent (Vorjahresverlust: 1.608 TEUR). Im 2. Halbjahr 2025 steigerte Bio-Gate den Umsatz um acht Prozent auf fast 4,0 Mio. Euro und wies einen EBITDA-Verlust von 173 TEUR aus. Damit bestätigt Bio-Gate den Trend zu operativem Wachstum und kontinuierlicher Verbesserung der Ergebnissituation. Im Berichtsjahr ging der Verlust pro Aktie (EPS, unverwässert) entsprechend auf 0,12 Euro (Vorjahresverlust: 0,18 Euro) zurück.

Die spürbar verbesserte operative Entwicklung zum Vorjahr resultierte aus strukturellen Kostensenkungsmaßnahmen, dem Ausbau der Produktionskapazitäten und einer höheren Wertschöpfungstiefe sowie dem gezielten Ausbau personeller Ressourcen. Dies wirkte sich dann bereits in der zweiten Jahreshälfte positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Durch die im Geschäftsjahr 2025 in Nordamerika ausgebaute Präsenz im Veterinärgeschäft realisierte Bio-Gate einen signifikanten Umsatzzuwachs von 48 Prozent. Das trug dazu bei, Rückgänge im Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege mehr als zu kompensieren. Umsatzzuwächse erzielten ebenfalls die Bereiche Medizintechnik mit plus 22 Prozent und die Labordienstleistungen der Tochtergesellschaft QualityLabs mit plus neun Prozent. In der Medizintechnik gehen die Projekte mit verschiedenen Implantat-Herstellern planmäßig voran.

Neue Position Chief Operating Officer

Zur Stärkung der industriellen Fertigungskompetenz hat Christoph Jergens zu Beginn des zweiten Quartals 2026 die Funktion des COO bei der Bio-Gate AG übernommen und zugleich Prokura erhalten. Bereits seit August 2025 verantwortet er die operativen Bereiche Produktion, Qualität, Logistik und Projektmanagement. Mit der Berufung zum COO trägt er nun die Gesamtverantwortung für diese Bereiche und bringt seine langjährige Erfahrung im Bereich Operational Excellence ein.

Positiver Ausblick: Umsatzsteigerung und weitere Ergebnisverbesserung erwartet

Auf der gestärkten operativen Basis und einer Vielzahl an marktreifen Projekten vor allem in den Geschäftsbereichen Veterinär und Medizintechnik erwartet das Management für 2026 eine fortgesetzt positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. Voraussetzung ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt, und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte auch kundenseitig erfüllt werden. Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2026 von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe mit einer Bandbreite von +/- 7 Prozent aus. Das EBITDA- und Konzernergebnis sollten bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau oder einem höheren Niveau verbessert werden können.

Der Geschäftsbericht 2025 der Bio-Gate AG steht zum Download unter

https://www.bio-gate.de/unternehmen/

unter Investor Relations/Finanzberichte zur Verfügung.

Kontakte

Investor Relations

Bio-Gate AG / Falk von Kriegsheim

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)172 9837109

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.