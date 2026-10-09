EQS-News: Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026

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Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026



09.10.2026 / 15:55 CET/CEST

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PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026

Halbjahresumsatz mit 2,8 Mio. Euro unter Vorjahr (3,4 Mio. Euro)

EBIT-Verlust von 927 TEUR, Kosteneinsparungen greifen

Prognose für Gesamtjahr 2026 für Umsatz und Ergebnis angepasst

Umsatzzuwächse in Geschäftsbereichen Veterinär und Messtechnik, Derma-Kosmetik und Wundpflege mit vorübergehendem Umsatzrückgang

Nürnberg/Bremen, 9. Oktober 2026 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von proprietären, antimikrobiellen Technologien für die Human- und Veterinärmedizin, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 (zum 30.06.) einen Konzernumsatz in Höhe von 2,8 Mio. Euro, ein Rückgang von knapp 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Bei zwei großen Kunden für Human- respektive Tierpflegeprodukte führten Änderungen im Produktportfolio sowie organisatorische Umstellungen vor allem im Geschäftsbereich Derma-Kosmetik und Wundpflege zu deutlich geringeren Abrufmengen. Der Bereich Medizintechnik mit den Implantatbeschichtungen entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatzentwicklung war aber aufgrund stichtagsbezogener, zeitlicher Verschiebungen bei dem Abschluss von Meilensteinen schwächer. Grund waren verspätete Teillieferungen durch einen Projektpartner. Die Geschäftsbereiche Veterinär und Messdienstleistungen dagegen steigerten ihre Umsatzbeiträge.

Zum Halbjahr weist Bio-Gate auf Ebene EBITDA einen Verlust von 814 TEUR (Vorjahr: -723 TEUR) und auf Ebene EBIT in Höhe von 927 TEUR (Vorjahr: -840 TEUR) aus. Damit fielen die Verluste – relativ zum Umsatzrückgang - aufgrund von positiven Effekten aus bereits initiierten Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen deutlich geringer aus.

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Umsatzrückgang lediglich ein vorübergehender Effekt sein wird. Bereits 2027 soll der Umsatz wieder in Richtung des Niveaus von 2025 steigen. Wachstumsimpulse sollen beispielsweise von einem neuen Bio-Gate Medizinprodukt zur Narbenbehandlung für einen Dermakosmetik-Kunden kommen. Die Markteinführung ist bereits in Vorbereitung. Zudem spart Bio-Gate mit der Reorganisation der Unternehmensstrukturen und der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette spürbar Kosten ein und festigt seine Ertragskraft.

Jahresprognose 2026 angepasst

Für das Gesamtjahr 2026 geht der Vorstand von einen Konzernumsatz zwischen 6,0 und 6,9 Mio. Euro (bisherige Prognose vom Mai 2026: Vorjahresniveau ± 7 %, d. h. rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro; Konzernumsatz Vorjahr: 7,4 Mio. Euro) aus. Das EBITDA wird zwischen -0,9 und -1,1 Mio. Euro erwartet und liegt damit trotz des geringeren Umsatzes auf bzw. leicht unter Vorjahresniveau (-0,9 Mio. Euro), da Kosteneinsparungen einen Teil der Effekte des Umsatzrückgangs auffangen. Für das EBIT rechnet das Management mit -1,1 bis -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro).

Hinweis

Der Konzernhalbjahresbericht der Bio-Gate AG zum 30.06.2026 steht zum Download unter https://www.bio-gate.de/unternehmen/

unter Investor Relations/Finanzberichte zur Verfügung.

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Über Bio-Gate

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

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