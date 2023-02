EQS-News: Biotest AG: Biotest Aufsichtsrat beruft neues Vorstandsmitglied

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Biotest Aufsichtsrat beruft neues Vorstandsmitglied Ainhoa Mendizabal wird am 15. Februar im Vorstand die Funktion des Finanzvorstands (CFO) übernehmen Dreieich, 10. Februar 2023. Der Aufsichtsrat der Biotest AG hat Frau Ainhoa Mendizabal (50) mit Wirkung zum 15. Februar 2023 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Als Herr Dr. Michael Ramroth am 1. Mai 2019 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt wurde, nahm er zunächst weiterhin in Personalunion auch noch die Aufgaben als Finanzvorstand wahr. Angesichts der stetig wachsenden Anforderungen im Berichtswesen hat die Gesellschaft nun die Finanzvorstandsposition mit Frau Mendizabal besetzt. Als 'Chief Financial Officer' wird Frau Mendizabal innerhalb der Biotest Gruppe für die Bereiche Finanzen mit den Abteilungen Treasury und Steuern, Controlling, Investor Relations und Versicherungen verantwortlich sein. Frau Mendizabal hat mehrere Jahre in einer internationalen Beratungsgesellschaft im Bereich CFO Services und Enterprise Applications gearbeitet. Von dort aus wechselte sie zu Talecris Biotherapeutics GmbH, bevor Talecris von Grifols S.A. übernommen wurde. Seitdem hat Frau Mendizabal verschiedene leitende und geschäftsführende Aufgaben in der Grifols-Gruppe in Deutschland und in Europa wahrgenommen. Frau Mendizabal hält einen dualen Master of Business Administration (Betriebswirtschaftslehre) in Spanien und in Deutschland. "Wir freuen uns, dass Frau Mendizabal und Herr Dr. Ramroth gemeinsam den Übergang der Verantwortung und der strategisch so wichtigen Bereiche gestalten werden, um den weiteren Unternehmenserfolg sicherzustellen. Frau Mendizabal war bei in unterschiedlichen Positionen in Grifols Gruppe sehr erfolgreich, verfügt über fundierte Kenntnisse in der Plasmaindustrie und ist eine Führungspersönlichkeit mit einem beeindruckenden beruflichen Lebenslauf. Mit ihrer großen internationalen Erfahrung und Qualifikation wird sie den von Biotest eingeschlagenen Weg kontinuierlich weiterführen", betont Dr. Bernhard Ehmer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biotest AG. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Biotest ist Teil der Grifols SA-Gruppe, Barcelona, Spanien.

