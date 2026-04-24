Bitcoin Group Aktie
WKN DE: A1TNV9 / ISIN: DE000A1TNV91
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24.04.2026 09:10:15
EQS-News: Bitcoin Group SE: Wechsel im Vorstand – Anton Langbroek folgt auf Michael Nowak
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EQS-News: Bitcoin Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Bitcoin Group SE: Wechsel im Vorstand – Anton Langbroek folgt auf Michael Nowak
Herford, 24. April 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt: Herr Anton Langbroek wird mit Wirkung zum 01. Mai 2026 in den Vorstand berufen und übernimmt die Position von Herrn Michael Nowak, der auf eigenen Wunsch zum 30. April 2026 aus dem Gremium ausscheidet.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Nowak für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Tätigkeit als Mitglied des Management-Boards. Während seiner Amtszeit hat er die strategische und operative Weiterentwicklung der Bitcoin Group maßgeblich mitgeprägt und wichtige Impulse für die Positionierung des Unternehmens im dynamischen Marktumfeld digitaler Assets gesetzt.
Mit Anton Langbroek gewinnt die Bitcoin Group einen erfahrenen Manager mit ausgewiesener Expertise im Bereich digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmärkte. Herr Langbroek übernimmt die Rolle als Vorstand der Bitcoin Group SE zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Vorstand der Tochtergesellschaft futurum bank AG.
„Wir freuen uns sehr, mit Anton Langbroek eine profilierte Führungspersönlichkeit für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Erfahrung wird er wichtige Impulse für die nächste Wachstumsphase der Bitcoin Group setzen“, erklärt Alexander Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Bitcoin Group SE.
Anton Langbroek ergänzt: „Die Bitcoin Group verfügt über eine hervorragende Ausgangsbasis in einem attraktiven und wachsenden Markt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächsten Entwicklungsschritte zu gestalten und die Marktchancen zu nutzen.“
Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.
24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
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|Bitcoin Group SE
|Luisenstr. 4
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|E-Mail:
|ir2025@bitcoingroup.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A1TNV91
|WKN:
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|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
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2314346 24.04.2026 CET/CEST
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