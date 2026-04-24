EQS-News: Bitcoin Group SE: Wechsel im Vorstand – Anton Langbroek folgt auf Michael Nowak

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Bitcoin Group SE: Wechsel im Vorstand – Anton Langbroek folgt auf Michael Nowak



24.04.2026 / 09:10 CET/CEST

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Bitcoin Group SE: Wechsel im Vorstand – Anton Langbroek folgt auf Michael Nowak

Herford, 24. April 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt: Herr Anton Langbroek wird mit Wirkung zum 01. Mai 2026 in den Vorstand berufen und übernimmt die Position von Herrn Michael Nowak, der auf eigenen Wunsch zum 30. April 2026 aus dem Gremium ausscheidet.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Nowak für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Tätigkeit als Mitglied des Management-Boards. Während seiner Amtszeit hat er die strategische und operative Weiterentwicklung der Bitcoin Group maßgeblich mitgeprägt und wichtige Impulse für die Positionierung des Unternehmens im dynamischen Marktumfeld digitaler Assets gesetzt.

Mit Anton Langbroek gewinnt die Bitcoin Group einen erfahrenen Manager mit ausgewiesener Expertise im Bereich digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmärkte. Herr Langbroek übernimmt die Rolle als Vorstand der Bitcoin Group SE zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Vorstand der Tochtergesellschaft futurum bank AG.

„Wir freuen uns sehr, mit Anton Langbroek eine profilierte Führungspersönlichkeit für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Erfahrung wird er wichtige Impulse für die nächste Wachstumsphase der Bitcoin Group setzen“, erklärt Alexander Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Bitcoin Group SE.

Anton Langbroek ergänzt: „Die Bitcoin Group verfügt über eine hervorragende Ausgangsbasis in einem attraktiven und wachsenden Markt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächsten Entwicklungsschritte zu gestalten und die Marktchancen zu nutzen.“



Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold , Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über bitcoin.de:

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