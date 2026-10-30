EQS-News: Blue Cap AG legt Halbjahresbericht 2026 vor und bestätigt Prognose

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Blue Cap AG legt Halbjahresbericht 2026 vor und bestätigt Prognose



30.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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Blue Cap AG legt Halbjahresbericht 2026 vor und bestätigt Prognose

Konzernumsatz mit EUR 62,9 Mio. erwartungsgemäß unter Vorjahresniveau (VJ: EUR 64,4 Mio.) und Adjusted EBITDA von EUR 2,2 Mio. (VJ: EUR 2,8 Mio.)

Indikativer Net Asset Value der Gruppe zum 30. Juni 2026: EUR 118,7 Mio. (31.12.2025: EUR 125,3 Mio.)

Indikativer Net Asset Value pro Aktie bei ca. 26€

München, 30. Oktober 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht und bestätigt damit die am 20. Oktober 2026 vorläufig kommunizierten Zahlen. Demnach erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2026 erwartungsgemäß einen Konzernumsatz(1) von EUR 62,9 Mio. (VJ: EUR 64,4 Mio.). Das Adjusted(2) EBITDA lag bei EUR 2,2 Mio. (VJ: EUR 2,8 Mio.), die Adjusted EBITDA-Marge bei 3,5 % (VJ: 4,2 %). Das Ergebnis ist durch einen Sondereffekt von rund EUR 1 Mio. belastet. Er betrifft eine Nachbuchung in einer Portfoliogesellschaft und ist wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2025 zuzuordnen.

Bilanz- und Finanzierungsstruktur weiterhin solide

Die Gruppe verfügt weiterhin über eine solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 30. Juni 2026 55,0 %. Dieser Spielraum erlaubt es, sich bietende Gelegenheiten zügig zu nutzen.

Net Asset Value: Segmente legen zu, Gruppen-NAV im Halbjahr rückläufig

Der indikative Net Asset Value (NAV) der Gruppe beläuft sich zum 30. Juni 2026 auf EUR 118,7 Mio. und liegt damit EUR 6,6 Mio. unter dem Wert zum 31. Dezember 2025 (EUR 125,3 Mio.). Der NAV der Segmente stieg um EUR 12,0 Mio. auf EUR 47,6 Mio. (31.12.2025: EUR 35,6 Mio.). Bezogen auf die Aktienanzahl entspricht der NAV rund EUR 26 je Aktie (31.12.2025: rund EUR 28).



Segmente mit unterschiedlicher Entwicklung

Zum 30. Juni 2026 befinden sich im Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Industrials und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Portfolio der Blue Cap erlebt in einem weiterhin volatilen Marktumfeld eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Beteiligungen.

Das Segment Industrials zeigt ein gemischtes Bild. Bei H+E lagen die Teileumsätze über den Erwartungen, die deutlich gestiegenen Preise für Kunststoffgranulate überkompensierten jedoch den positiven Umsatzeffekt. Planatol blieb unter den Erwartungen, Janoschka entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen und bestätigte die im Investment Case definierten Ertragshebel.

Im Segment Business Services ist in den jeweiligen Märkten weiterhin Zurückhaltung zu spüren. HY-LINE lag im ersten Halbjahr leicht unter den Erwartungen, der Auftragseingang stützt jedoch den Ausblick. Transline verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang bei stabilen Margen, Prozessautomatisierung und die Schließung der französischen Tochtergesellschaft verbessern die Kostenstruktur.

Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco lagen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen. Das Marktumfeld hat sich gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert. Für den weiteren Verlauf 2026 stehen die operative Weiterentwicklung und das Management der Lieferketten im Fokus.

Segmentkennzahlen vor Konsolidierung im Überblick (ohne Janoschka)

Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Industrials Umsatz 35,5 38,1 +7 % Adjusted EBITDA 3,4 1,8 -48 % Adjusted EBITDA-Marge in % 9,1 4,5 < -100 BP Business Services Umsatz 28,9 24,8 -14 % Adjusted EBITDA 1,4 1,1 -24 % Adjusted EBITDA-Marge in % 4,9 4,4 < -100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich, Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Erwartet wird ein Konzernumsatz von EUR 170 bis 190 Mio. und eine Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 bis 8,5 %.



Der vollständige Halbjahresbericht 2026 ist auf der Blue Cap Website im Investor-Relations-Bereich verfügbar: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/

(1) Portfolio zum 31. Dezember 2025 exklusive Janoschka. Die Finanzkennzahlen seit Closing (für Juni 2026) werden informatorisch auf HGB-Basis ausgewiesen.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte.





Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel, sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und verfügen über ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmensgruppen und besitzt eine Minderheitsbeteiligung. Der Konzern umfasst ca 2.000 Mitarbeitende und ist in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien tätig. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt, und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Manager Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

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