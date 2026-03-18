EQS-News: Blue Cap AG mit vorläufigen Finanzkennzahlen 2025: erfolgreiches Geschäftsjahr

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Blue Cap AG mit vorläufigen Finanzkennzahlen 2025: erfolgreiches Geschäftsjahr



18.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adjusted EBITDA-Marge für die fortgeführten Geschäftsbereiche mit 5,5 % gegenüber Vorjahr (4,9 %) verbessert (Prognose 2025: 5,0-6,0 %)

Konzernumsatz erreicht 129,1 Mio. Euro (Vj.: 134,7 Mio. Euro) für die fortgeführten Geschäftsbereiche (Prognose 2025: 120-140 Mio. Euro)

Trotz herausfordernder Marktlage wurde ein sehr erfolgreicher Verkauf von con-pearl an einen strategischen Käufer realisiert

Anpassung der Segmentstruktur: zukünftig Darstellung des Portfolios in zwei Segmenten (Industrials und Business Services)

Prognose 2026: Umsatz von 120 – 140 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 5 - 6 %



München, 18. März 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) blickt mit der Veröffentlichung vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Es gelang dem Unternehmen, die Profitabilität des fortgeführten Portfolios weiter zu verbessern und zentrale strategische Maßnahmen umzusetzen. Der konsolidierte Umsatz liegt nach dem Exit bei 129,1 Mio. Euro (Vj.: 134,7 Mio. Euro)(1). Die Adjusted(2) EBITDA-Marge ist auf 5,5 % (Vj.: 4,9 %) gestiegen. Das Adjusted EBITDA konnte auf 7,2 Mio. Euro erhöht werden (Vj.: 6,7 Mio. Euro).

Die vorläufigen Finanzkennzahlen liegen damit im Zielkorridor der im August 2025 transaktionsbedingt angepassten Prognose auf die fortgeführten Geschäftsbereiche. Dabei war die Prognose für die Adjusted EBITDA-Marge zwischen 5,0 % – 6,0 % angegeben worden. Den Umsatz hatte die Blue Cap in einer Spanne von 120 – 140 Mio. Euro erwartet.

Die Blue Cap verfügt weiterhin über eine starke Bilanz- und Finanzierungsstruktur. So konnte die Eigenkapitalquote, vor allem dank des Verkaufserlöses von con-pearl, weiter von 45 % auf 58 % verbessert werden. Durch den Verkauf ist ebenfalls die Liquidität deutlich gestiegen, sodass die Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende 2024 spürbar auf -52,1 Mio. Euro gesunken ist (31.12.2024: 3,4 Mio. Euro). Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) liegt infolgedessen bei 0,0 Jahren (31.12.2024: 0,4) und weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren.

Neuordnung der Segmente

Als Folge der Veräußerung der con-pearl GmbH hat der Vorstand beschlossen, die interne Organisation und Zusammensetzung seiner operativen Geschäftssegmente zu verschlanken, was zu einer Veränderung der berichtspflichtigen Segmente führte. Im Zuge dessen bündelt die Blue Cap ihre industriellen Beteiligungen, die bisher separat als Segmente Plastics (H+E) und Adhesives & Coatings (Planatol) ausgewiesen wurden, künftig im Segment Industrials.

Das Segment Business Services umfasst unverändert Unternehmen, welche vorwiegend in der reinen Distribution von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen tätig sind. Es umfasst damit weiterhin die Beteiligungen HY-Line und Transline.

Erfolgreicher Exit von con-pearl

Ein bedeutender strategischer Meilenstein im Berichtsjahr war der Verkauf von con-pearl. Mit der erfolgreichen Transaktion konnte die Blue Cap erneut ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, durch gezielte operative Weiterentwicklung nachhaltige Wertsteigerungen zu realisieren und diese im Rahmen ihrer Buy-Transform-Sell-Strategie erfolgreich zu monetarisieren.

Beteiligungsportfolio mit insgesamt robuster Entwicklung

Zum 31. Dezember 2025 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap vier Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Industrials und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Industrials, bestehend aus Planatol und H+E, bewegte sich auch im Geschäftsjahr 2025 in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld. Planatol konzentrierte sich auf operative Stabilisierung und Effizienzsteigerungen, wodurch die Ergebnisentwicklung trotz weiterhin kompetitiver Marktbedingungen verbessert werden konnte. H+E entwickelte sich im volatilen Automotive-Zuliefermarkt operativ stabil im Rahmen der Erwartungen, wobei Effizienzmaßnahmen und eine disziplinierte Kostensteuerung die Ergebnisqualität stützten.

Im Segment Business Services entwickelten sich die beiden Unternehmen HY-Line und Transline in einem insgesamt schwachen Marktumfeld. Bei HY-Line führte eine zurückhaltende Investitionsneigung der Kunden zu einer unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung. Durch konsequente Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen konnte die EBITDA-Entwicklung im Vorjahresvergleich jedoch signifikant verbessert werden. Transline war weiterhin mit strukturellen Veränderungen im Markt für Sprachdienstleistungen konfrontiert, insbesondere durch eine zunehmende Inhouse-Erbringung von Übersetzungsleistungen auf Kundenseite. Im Fokus standen daher Produktivitätssteigerungen, Kostenstrukturanpassungen sowie Maßnahmen zur weiteren Stärkung der operativen Resilienz.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 operativ solide. Während die Umsätze auf stabilem Niveau lagen, konnten die Margen durch Prozessoptimierungen und Produktivitätsmaßnahmen deutlich verbessert werden.

Segmentkennzahlen (vor Konsolidierung) im Überblick

Mio. EUR FY 2025 vorl.(*) FY 2024(**) Veränderung in % bzw. BP(***) Industrials Umsatz 74,3 71,6 3,9 % Adjusted EBITDA 8,2 7,8 5,0 % Adjusted EBITDA-Marge in % 10,8 10,8 0 BP Business Services Umsatz 54,8 63,1 -13,2 % Adjusted EBITDA 3,0 1,3 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 5,5 2,1 >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*) fortgeführte Geschäftsbereiche, bereinigt um die 2025 veräußerte Beteiligung con-pearl

(**) Kennzahlen des Geschäftsjahres 2024 wurden zur Vergleichbarkeit um die im Jahr 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra sowie die in 2025 veräußerte con-pearl bereinigt

(***)BP=Basispunkte

Erwartung von Umsatz und Ergebnis 2026 auf Vorjahresniveau

Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand der Blue Cap eine konstante Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf Vorjahresniveau. Die Prognose für die Gruppe liegt entsprechend bei einem Umsatz von 120 - 140 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA-Marge von 5-6 %. Die anhaltend angespannte Wirtschaftslage, geopolitische Unsicherheiten sowie die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten führen zu volatileren Marktbedingungen. Insbesondere im Segment Industrials sind Friktionen in den Lieferketten sichtbar, die sich kurzfristig vor allem im Working Capital und auch in Umsatz und Ergebnis widerspiegeln können. Die Portfoliounternehmen agieren jedoch mit hoher operativer Flexibilität und verfügen über die notwendige Erfahrung sowie geeignete Steuerungsinstrumente, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und ihre Wettbewerbsposition zu behaupten.

Wichtiger Hinweis

Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig und vor Testat. Der Geschäftsbericht 2025 mit den geprüften Zahlen und weiteren Einzelheiten sowie der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich Ende April veröffentlicht.

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Kunststofftechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de