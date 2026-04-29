EQS-News: Blue Cap AG schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab und schlägt Rekorddividende von 1,60 Euro je Aktie vor

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Blue Cap AG schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab und schlägt Rekorddividende von 1,60 Euro je Aktie vor



29.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Blue Cap AG schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab und schlägt Rekorddividende von 1,60 Euro je Aktie vor

Umsatz im fortgeführten Konzern erreicht 129,1 Mio. Euro

Adjusted EBITDA-Marge mit 5,4 % gegenüber Vorjahr (4,9 %) verbessert

Net Asset Value liegt zum Ende des Geschäftsjahres bei 125,3 Mio. Euro bzw. 27,94 Euro je Aktie

Vorschlag einer Rekorddividende von 1,60 Euro, inklusive Sonderdividende von 0,95 Euro je Aktie für den erfolgreichen Exit der con-pearl

Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz von 120-140 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 5 % und 6 %

München, 29. April 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) bestätigt heute die Mitte März vorgelegten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. So erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz für die fortgeführten Geschäftsbereiche(1) von 129,1 Mio. Euro, nach 134,7 Mio. Euro im Vorjahr, und eine verbesserte Adjusted(2) EBITDA-Marge von 5,4 % (Vj.: 4,9 %). Beide Kennzahlen liegen innerhalb der im August 2025 transaktionsbedingt angepassten Prognosekorridore von 120-140 Mio. Euro bzw. 5-6 %. Ausschlaggebend für die Erhöhung der Profitabilität im Vorjahresvergleich waren hauptsächlich erfolgreich durchgeführte strategische und operative Transformationsprojekte sowie Effizienzmaßnahmen in den beiden Geschäftssegmenten Industrials und Business Services.

Die Blue Cap verfügt weiterhin über eine starke Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Die Eigenkapitalquote stieg insbesondere aufgrund des Zahlungsmittelzuflusses aus dem Verkauf der con-pearl deutlich auf 55,2 % an (31.12.2024: 44,0 %). Gleichzeitig verbesserte sich die Nettofinanzverschuldung gegenüber dem 31.12.2024 von 18,9 Mio. Euro auf -50,9 Mio. Euro. Der Nettoverschuldungsgrad inklusive Leasingverbindlichkeiten liegt damit bei 0,0 Jahren und weiterhin deutlich innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren.

Net Asset Value bei 27,94 Euro je Aktie

Der Net Asset Value (NAV) erreichte zum 31.12.2025 einen Wert von 125,3 Mio. Euro (30.06.2025: 130,6 Mio. Euro), was 27,94 Euro je Aktie (30.06.2025: 29,11 Euro je Aktie) entspricht. Der leichte Rückgang im Vergleich zum Wert vom 30. Juni 2025 beruht vor allem auf den Rückgängen der Bewertungen von HY-LINE und Inheco, dem wirkte der Verkauf der con-pearl positiv entgegen. Der NAV der Gruppe per 31.12.2025 liegt über dem Wert zum 31.12.2024 (120,2 Mio. Euro).

Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie – Dividendenrendite bei 9,3 %

Mit dem erfolgreichen Verkauf der con-pearl im Berichtszeitraum hat die Blue Cap einen bedeutenden strategischen Meilenstein erreicht, an dem auch die Aktionäre teilhaben sollen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung, die am 23. Juni 2026 stattfindenden soll, die Zahlung einer Dividende von 1,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (1,10 Euro je Aktie) und markiert die höchste Dividende in der Unternehmenshistorie. Die Dividende setzt sich aus einer Basisdividende von 0,65 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 0,95 Euro aus der erfolgreichen Veräußerung der con-pearl zusammen. Die Dividendenrendite(3) liegt damit aktuell bei attraktiven 9,3 %, die Ausschüttungssumme beläuft sich auf 7,2 Mio. Euro. Der verbleibende Gewinn wird für zukünftige Akquisitionen und Transformationsmaßnahmen thesauriert.

Beteiligungsportfolio mit insgesamt robuster Entwicklung

Zum 31. Dezember 2025 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap vier Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Industrials und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Industrials, bestehend aus Planatol und H+E, stellt weiterhin das umsatzstärkste Segment dar. In einem herausfordernden Marktumfeld konnte das Umsatzniveau im Vorjahresvergleich leicht gesteigert werden. Haupttreiber für die im Vorjahresvergleich erhöhte Profitabilität ist die Margenverbesserung bei Planatol. Gegenläufig wirkte der geringfügig niedrigere Ergebnisbeitrag von H+E.

Im Segment Business Services führte das insgesamt schwache Marktumfeld zu einem Rückgang von Kundenaufträgen bei den beiden Unternehmen HY-LINE und Transline und folglich zu einer Reduktion des Umsatzniveaus. Dank konsequenter Kosten- und Effizienzmaßnahmen konnte das Adjusted EBITDA jedoch deutlich gesteigert werden.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 operativ solide. Während die Umsätze auf einem stabilen Niveau lagen, konnten die Margen durch Prozessoptimierungen und Produktivitätsmaßnahmen deutlich verbessert werden.

Segmentkennzahlen (vor Konsolidierung) im Überblick

Mio. EUR FY 2025(*) FY 2024(**) Veränderung

in % bzw. BP(***) Industrials Umsatz 74,4 71,6 3,9 % Adjusted EBITDA 8,3 7,8 6,0 % Adjusted EBITDA-Marge in % 10,9 10,8 >100 BP Business Services Umsatz 54,8 63,1 -13,2 % Adjusted EBITDA 2,8 1,3 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 5,1 2,1 >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*) fortgeführte Geschäftsbereiche, bereinigt um die 2025 veräußerte Beteiligung con-pearl

(**) Kennzahlen des Geschäftsjahres 2024 wurden zur Vergleichbarkeit um die im Jahr 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra sowie die in 2025 veräußerte con-pearl bereinigt

(***)BP=Basispunkte

Prognose für 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die bereits kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. So erwartet er einen Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro und eine Adjusted EBITDA Marge zwischen 5 % und 6 %. Mit Blick auf die anhaltend angespannte Wirtschaftslage, die geopolitischen Unsicherheiten und insbesondere die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, ist die Prognoseunsicherheit nochmal deutlich gestiegen. Insbesondere im Segment Industrials sind Friktionen in der Supply Chain deutlich sichtbar. Dies wird kurzfristigen Einfluss auf das Working Capital und potentiell Einfluss auf Umsatz und Ertrag haben. Die Portfoliounternehmen fahren auf Sicht und verfügen über die notwendige Erfahrung und Steuerungsinstrumente, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und sich relativ zu Wettbewerbsunternehmen bestmöglich zu behaupten.

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte.

(3) Basierend auf XETRA Schlusskurs vom 30.12.2025 (17,30 Euro)

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Kunststofftechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de