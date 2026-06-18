EQS-News: Blue Cap AG: Vollzug der Akquisition der Janoschka AG erfolgreich abgeschlossen

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Blue Cap AG: Vollzug der Akquisition der Janoschka AG erfolgreich abgeschlossen



18.06.2026 / 22:00 CET/CEST

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Blue Cap AG: Vollzug der Akquisition der Janoschka AG erfolgreich abgeschlossen

Closing der Transaktion vollzogen

Janoschka AG wird vollkonsolidiert

Strategische Stärkung des Portfolios im attraktiven Packaging-Segment



München, 18. Juni 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat die am 7. Mai 2026 getätigte Akquisition der Janoschka AG („Janoschka“) mit dem heutigen Closing erfolgreich abgeschlossen. Nach Erfüllung sämtlicher aufschiebenden Bedingungen hält Blue Cap nun 100 % der – Die Blue Cap AG („“) hat die am 7. Mai 2026 getätigte Akquisition der Janoschka AG („“) mit dem heutigen Closing erfolgreich abgeschlossen. Nach Erfüllung sämtlicher aufschiebenden Bedingungen hält Blue Cap nun 100 % der Aktien an Janoschka sowie mittelbar an deren Tochtergesellschaften.

Janoschka ist ein weltweit tätiger Anbieter integrierter Prepress-Lösungen und Druckwerkzeuge für die Verpackungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende an Produktionsstandorten in 12 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 90 Mio. Euro. Mit der Akquisition erweitert Blue Cap ihr Portfolio um eine neue Beteiligung im Segment Industrials und stärkt ihre Position im attraktiven Packaging-Markt.

Mit Vollzug der Transaktion wird Janoschka vollkonsolidiert und Umsatz sowie Ergebnis des Blue Cap-Konzerns signifikant erhöhen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die im Zusammenhang mit der am 7. Mai 2026 bekannt gegebenen Transaktion angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche erwartet Blue Cap weiterhin einen Konzernumsatz von 170 bis 190 Mio. Euro sowie eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 7,5 % bis 8,5 %.

(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte.



Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-0

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