WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7

27.01.2026 07:30:03

EQS-News: Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Delisting
Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt

27.01.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt

Pliezhausen, 27. Januar 2026 – Die Börse München hat folgende Daten in Bezug auf das Delisting der Aktien der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) bekannt gegeben:

Die Einbeziehung und Notierung der Aktien der DATAGROUP SE in m:access (Freiverkehr) wird dementsprechend mit Ablauf des 27. Februar 2026 beendet. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München wird auf Antrag des Emittenten gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 Buchstabe b) der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Börse München („AGB-FV“) ebenfalls widerrufen. Die Notierungseinstellung erfolgt mit Ablauf des 30. Juni 2026.

Aktionäre, die weiterhin investiert bleiben, müssen damit rechnen, dass ihre Aktien nach dem Delisting voraussichtlich nur noch eingeschränkt oder möglicherweise gar nicht mehr frei veräußert werden können, da das Handelsvolumen deutlich sinken dürfte, und davon auszugehen ist, dass die Handelsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sein werden.
 

Über DATAGROUP
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.
www.datagroup.de

Presse / Investor*innen Kontakt
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de

 


 

27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
EQS News ID: 2265886

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265886  27.01.2026 CET/CEST

02.06.25 DATAGROUP Buy Baader Bank
22.04.25 DATAGROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
