EQS-News: Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt

27.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Pliezhausen, 27. Januar 2026 – Die Börse München hat folgende Daten in Bezug auf das Delisting der Aktien der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) bekannt gegeben:



Die Einbeziehung und Notierung der Aktien der DATAGROUP SE in m:access (Freiverkehr) wird dementsprechend mit Ablauf des 27. Februar 2026 beendet. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München wird auf Antrag des Emittenten gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 Buchstabe b) der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Börse München („AGB-FV“) ebenfalls widerrufen. Die Notierungseinstellung erfolgt mit Ablauf des 30. Juni 2026.



Aktionäre, die weiterhin investiert bleiben, müssen damit rechnen, dass ihre Aktien nach dem Delisting voraussichtlich nur noch eingeschränkt oder möglicherweise gar nicht mehr frei veräußert werden können, da das Handelsvolumen deutlich sinken dürfte, und davon auszugehen ist, dass die Handelsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sein werden.

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

