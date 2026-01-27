DATAGROUP Aktie
WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7
|
27.01.2026 07:30:03
EQS-News: Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt
|
EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Delisting
Börse München gibt Daten für Delisting der DATAGROUP-Aktien bekannt
Pliezhausen, 27. Januar 2026 – Die Börse München hat folgende Daten in Bezug auf das Delisting der Aktien der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) bekannt gegeben:
Über DATAGROUP
Presse / Investor*innen Kontakt
27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|WKN:
|A0JC8S
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
|EQS News ID:
|2265886
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265886 27.01.2026 CET/CEST
